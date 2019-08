A banhos no Alqueva: Três praias para aproveitar o Grande Lago

Desde 15 de julho que se vai a banhos perto da aldeia da Amieira, no concelho de Portel (a Marina da Ameira fica a cerca de um quilómetro). Esta é a terceira praia a nascer nas margens do Alqueva, a aproveitar o espelho de água do Grande Lago. Com 600 metros de areal e cerca de 400 metros de relvado, não lhe faltam sombras, desenhadas por toldos em forma de vela de barco. Na água, há uma zona delimitada para crianças, canoas e gaivotas para alugar. Em terra, não faltam balneários e chuveiros exteriores, sanitários, posto médico, bar com refeições leves (hambúrgueres, saladas; seg-dom 10h-24h), parque de caravanas e parque de merendas.

Desde 15 de julho que se vai a banhos perto da aldeia da Amieira, no concelho de Portel (a Marina da Ameira fica a cerca de um quilómetro). Esta é a terceira praia a nascer nas margens do Alqueva, a aproveitar o espelho de água do Grande Lago. Com 600 metros de areal e cerca de 400 metros de relvado, não lhe faltam sombras, desenhadas por toldos em forma de vela de barco. Na água, há uma zona delimitada para crianças, canoas e gaivotas para alugar. Em terra, não faltam balneários e chuveiros exteriores, sanitários, posto médico, bar com refeições leves (hambúrgueres, saladas; seg-dom 10h-24h), parque de caravanas e parque de merendas.

Desde 15 de julho que se vai a banhos perto da aldeia da Amieira, no concelho de Portel (a Marina da Ameira fica a cerca de um quilómetro). Esta é a terceira praia a nascer nas margens do Alqueva, a aproveitar o espelho de água do Grande Lago. Com 600 metros de areal e cerca de 400 metros de relvado, não lhe faltam sombras, desenhadas por toldos em forma de vela de barco. Na água, há uma zona delimitada para crianças, canoas e gaivotas para alugar. Em terra, não faltam balneários e chuveiros exteriores, sanitários, posto médico, bar com refeições leves (hambúrgueres, saladas; seg-dom 10h-24h), parque de caravanas e parque de merendas.

Desde 15 de julho que se vai a banhos perto da aldeia da Amieira, no concelho de Portel (a Marina da Ameira fica a cerca de um quilómetro). Esta é a terceira praia a nascer nas margens do Alqueva, a aproveitar o espelho de água do Grande Lago. Com 600 metros de areal e cerca de 400 metros de relvado, não lhe faltam sombras, desenhadas por toldos em forma de vela de barco. Na água, há uma zona delimitada para crianças, canoas e gaivotas para alugar. Em terra, não faltam balneários e chuveiros exteriores, sanitários, posto médico, bar com refeições leves (hambúrgueres, saladas; seg-dom 10h-24h), parque de caravanas e parque de merendas.

Em nenhuma outra praia se encontra um pastor e o seu rebanho, uma cegonha, um casal de águias e patos selvagens na água cálida a 23 graus. Inaugurada há dois verões, a praia fluvial de Monsaraz, no mesmo lugar onde, há 12 anos, já funciona o centro náutico, tem sempre três nadadores-salvadores que, todos os dias, das 9 às 19 horas, tomam conta dos 120 metros de frente de praia. Um areal com quatro azinheiras, inserido numa paisagem que é um misto de montado, característica do campo alentejano, com praia.

Em nenhuma outra praia se encontra um pastor e o seu rebanho, uma cegonha, um casal de águias e patos selvagens na água cálida a 23 graus. Inaugurada há dois verões, a praia fluvial de Monsaraz, no mesmo lugar onde, há 12 anos, já funciona o centro náutico, tem sempre três nadadores-salvadores que, todos os dias, das 9 às 19 horas, tomam conta dos 120 metros de frente de praia. Um areal com quatro azinheiras, inserido numa paisagem que é um misto de montado, característica do campo alentejano, com praia.

Em nenhuma outra praia se encontra um pastor e o seu rebanho, uma cegonha, um casal de águias e patos selvagens na água cálida a 23 graus. Inaugurada há dois verões, a praia fluvial de Monsaraz, no mesmo lugar onde, há 12 anos, já funciona o centro náutico, tem sempre três nadadores-salvadores que, todos os dias, das 9 às 19 horas, tomam conta dos 120 metros de frente de praia. Um areal com quatro azinheiras, inserido numa paisagem que é um misto de montado, característica do campo alentejano, com praia.

Em nenhuma outra praia se encontra um pastor e o seu rebanho, uma cegonha, um casal de águias e patos selvagens na água cálida a 23 graus. Inaugurada há dois verões, a praia fluvial de Monsaraz, no mesmo lugar onde, há 12 anos, já funciona o centro náutico, tem sempre três nadadores-salvadores que, todos os dias, das 9 às 19 horas, tomam conta dos 120 metros de frente de praia. Um areal com quatro azinheiras, inserido numa paisagem que é um misto de montado, característica do campo alentejano, com praia.

Com a época balnear aberta até dia 29 setembro, no grande lago do Alqueva, o calor não perdoa e os dias de verão são passados com os pés dentro de água no ancoradouro flutuante com dois tanques ou debaixo de um dos 20 toldos gratuitos ou de uma azinheira. No Restaurante do Centro Náutico (T. 96 166 7584, seg-dom, 10h-24h), servem-se refeições ligeiras, mas as mesas de piquenique junto ao parque infantil também servem para merendar.

Monsaraz, Reguengos de Monsaraz > B

andeira azul > Praia

vigiada com