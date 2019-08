15 coisas para fazer no Algarve em agosto (além da praia)

Festivais da sardinha e do marisco, feiras medievais, concertos, exposições, espectáculos de teatro e dança. Reunimos 15 (boas) sugestões a não perder este mês no Algarve

1. Feira Medieval de Silves

O centro histórico de Silves recua ao tempo de Idade Média e, de 9 a 19 de agosto, vai ser recriado o ambiente político e bélico que se vivia no ano de 844, entre muçulmanos e vikings . Dos torneios a cavalo ou de armas às tasquinhas e tabernas, da música à dança, garante-se uma viagem no tempo. O programa inclui um Banquete Real, diário, uma recriação com pratos de época das cozinhas muçulmana e cristã (€40, €15 6-12 anos). Centro Histórico de Silves > 9-18 ago > €2 (bilhete diário), €8 (bilhete de grupo para 5 pessoas)

2. Festival do Marisco, Olhão

De 9 a 18 de agosto, o Festival do Marisco está de volta ao Jardim Pescador Olhanense, junto à Ria Formosa, com boas doses de marisco e doçaria regional. A festa não se faz só com gastronomia e o programa inclui os concertos de Matias Damásio, Aurea, HMB, Killer Queen e Resistência, entre outros. Jardim Pescador Olhanense, Olhão > 9-14 ago > €7 (9-11 ago), €9 (12-14 ago), crianças até 6 anos grátis

3. FATACIL, Lagoa

Na segunda quinzena de agosto, o Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa volta a receber a FATACIL ( Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa) . Trata-se da maior feira realizada no sul do País, que celebra, este ano, a sua 40ª edição com mais de 700 expositores. Além de gastronomia e artesanato, há concertos de Xutos e Pontapés, João Pedro Pais, Mariza e, entre outros, Richie Campbell. Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa, Lagoa > 16-25 ago > €3,50 (diário), €12,50 (4 pessoas), €20 (geral)

4. Festival da Sardinha, Portimão

A sardinha assada é a protagonista deste festival que, durante cinco dias, vai ocupar a zona ribeirinha de Portimão. Nos nove restaurantes da cidade que se associam à festa, também serve o petisco: no pão ou no prato, com batata cozida ou salada à algarvia. São eles: À Ravessa, Casa Bica, Dona Barca, Forte e Feio, O Meco, Peixeirada, Retiro do Peixe Assado, Ú Venâncio e Zizá. De 7 a 11 de agosto, conte ainda com animação de rua, bancas de doçaria regional e de artesanato, insufláveis, uma roda gigante e um cartaz musical que inclui as atuações de Amor Eletro, Bárbara Bandeira, Marco Rogrigues, C4 Pedro e Expensive Soul. Zona Ribeirinha, Portimão > 7-11 ago, qua-dom 19h-1h > grátis

Vanessa Filho

5. Festival Sou Quarteira

Depois do sucesso da primeira edição, o Festival Sou Quarteira está de volta de 16 e 17 de agosto, desta vez no Passeio das Dunas, com Branko, Mayra Andrade, Allen Halloween, Mishlawi, Plutónio, Kojey Radical, Jimmy P, entre outros . Com o objetivo de valorizar e dar a conhecer a cidade , o festival celebra os Heróis de Quarteira, com uma exposição nas ruas. Passeio das Dunas, Quarteira > 16-17 ago, sex-sáb > €10 (diário), €15 (passe), crianças até 8 anos grátis

6. Casal da Treta, Faro

Ana Bola e José Pedro Gomes juntam-se, a 23 e 24 de agosto, no Teatro das Figuras, em Faro, para darem vida a Détinha e Zéze, um casal, diga-se, diferente, cheio de aventuras e segredos para contar. Teatro das Figuras > Horta das Figuras, EN 125, Faro > T. 289 888 110 > 23-24 ago, sex-sáb 21h30 > €16-€18

7. Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra, Mexilhoeira Grande

Entre marchas populares, atuações e exibições de ginástica, o destaque vai para os doces regionais e para o artesanato. De 9 a 11 de agosto, o Adro da Igreja da Mexilhoeira Grande, em Portimão, recebe mais uma edição da Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra. Adro da Igreja da Mexilhoeira Grande, Portimão > 9-11 ago > grátis

8. Festival da Sardinha, Olhos d'Água (Albufeira)

No pão ou no prato, acompanhada de batata e da salada algarvia, a sardinha assada volta a ser rainha da festa. Desta vez, junto à praia de Olhos D’Água, entre 8 e 10 de agosto. Olhos D’Água, Albufeira > 8-10 ago

Joel Sartore / National Geographic

9. Exposição Photo Ark, de Joel Sartore, Vilamoura

Depois do Porto e de Lisboa, Vilamoura recebe a exposição Photo Ark, de Joel Sartore, colaborador da National Geographic há mais de 20 anos. No Algarve, a exposição é composta por 83 fotografias, oito delas sobre aves, como o Pinguim-rei, o Grou-coroado-preto ou a Pomba-goura-cristada. O projeto Photo Ark tem com objetivo alertar para as espécies em perigo de extinção. Marina de Vilamoura, Vilamoura, Loulé > até 30 set, seg-dom 14h30-23h30 > €9, €7 maiores de 65 anos, €5 5-18 anos, grátis menores de 4 anos

10. Mostra de Cinema ao Ar Livre, Tavira

A celebrar 19 anos, a Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira leva ao Convento do Carmo, até 11 de agosto, filmes para todos os gostos, da ficção à animação e documentários. O cartaz inclui Shoplifters, de Hirokazu Kooreda, O Infiltrado, de Spkie Lee, O Livro de Imagens, de Jean-Luc Godard, e ainda uma homenagem a Agnès Varda, realizadora belga falecida em março deste ano. Convento do Carmo, Tavira > até 11 ago > €5, €2,5 (sócios)

11. Dias Medievais de Castro Marim

Durante cinco dias, de 28 agosto a 1 de setembro, a vila de Castro Marim volta à Idade Média. Com reis e rainhas, torneios, teatro, um mercado e um banquete, recria-se a época medieval. Castro Marim, Faro > 28 ago-1set > €3 (mercado), €7 (mercado + castelo), €15 (passe), €3 (6-11 anos), menores de 11 anos grátis

12. Concerto Lokomotiv, Olhão

O trio composto por Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueiro leva a música à Associação República 14, em Olhão. Marcado para 16 de agosto, o concerto inclui temas do mais recente disco do trio, intitulado Gnosis. Associação Re-Criativa República 14 > Av. da República 14, Olhão > 16 ago > grátis

13. Folk Faro

Na 17ª edição do festival dedicado à música e à dança folk, estão previstos desfiles, espetáculos de rua e ateliers de dança. A gala de abertura tem lugar no Teatro das Figuras, a 17 de agosto, com grupos dos quatro cantos de mundo . Teatro das Figuras, Faro > 17-25 ago > €10 (desconto de 20% para maiores de 65 e menores de 12 anos)

14. VII Festival de Música Africana do Algarve, Faro

No dia 10 de agosto, os ritmos africanos voltam à Doca de Faro. E o cartaz não podia ser melhor: Lura, Bonga, Sukuma, Justino Delgado e Hélvio fazem a festa no palco e põem o público a dançar. Doca de Faro, Faro > 10 ago > grátis

15. Banho 29, Lagoa