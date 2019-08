Esplendor na Relva: Há cinema ao ar livre no Palácio de Monserrate, em Sintra

O ecrã gigante está de volta ao Parque e Palácio de Monserrate, desta vez com um ciclo de 20 filmes dedicado aos Heróis no cinema. O Esplendor na Relva começa nesta sexta, 2, com Casablanca, de Michael Curtiz

Madalena Casal

O Parque e Palácio de Monserrate recebe a 3ª edição de Esplendor na Relva, durante os fins de semana de agosto. Com um programa pensado pelo cineasta José Mário Grilo, são 20 filmes para ver no relvado sob as estrelas e com vista para a serra de Sintra. Este ano, o ciclo de cinema apresenta 20 heróis que contribuíram para o imaginário de várias gerações, como Rick, de Casablanca (2 ago, sex 21h30), o computador Hal, de 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick (17 ago); Indiana Jones, do filme Os Salteadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg (23 ago); ou mesmo o Superhomem (25 ago).

Depois da abertura com Casablanca, de Michael Curtiz, segue-se, neste sábado, 3, o filme Annie Hall, de Woody Allen. As sessões no anfiteatro natural estendem-se até ao dia 31, sempre às sextas e sábados a partir das 21 e 30. Exceção para os domingos, com matinées infantis no auditório do Palácio, às 16 horas, com Justin e a Espada da Coragem (4 ago), Tarzan (11 ago), Astérix: O Domínio dos Deuses (18 ago) e Zarafa, no dia 25. Neste último domingo do mês, há uma sessão especial com Superman – O Filme. Depois do sucesso na edição anterior, repetem-se As Sessões Mistério aos sábados, à meia-noite, também no auditório, onde serão exibidos cinco filmes-supresa, revelados na hora.

O bilhete para o Esplendor na Relva inclui a visita à Casa de Chá e ao Palácio de Monserrate, entre as 20 horas e as 21 e 30, e garante o transporte gratuito entre a estação ferroviária de Sintra e o Parque de Monserrate, entre as 19h30 e as 00h40.

Esplendor na Relva > Parque de Monserrate, Sintra > T. 21 923 7300 > 2-31 ago > €10, 6-18 anos €5