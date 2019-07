Out Jazz, em Lisboa: Há música na Ribeira das Naus, ao domingo, em agosto – e é grátis

O Out Jazz leva a música ao jardim da Ribeira das Naus, uma estreia na edição deste ano do festival. Esta é uma das 22 (boas) propostas para sair de casa neste mês agosto, em Lisboa e no Porto, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quinta, 1, nas bancas

Alexandre Paulo