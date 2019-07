A Viagem Medieval em Santa Maria da Feira vai começar - e estes são os cinco momentos a não perder

A 23ª edição da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira, é dedicada à subida ao poder de D. Fernando, conhecido pelos cognomes O Belo e O Inconstante. Durante 12 dias, o Terreiro das Guimbras é palco de recriações históricas, em três espetáculos de grande formato, que evocam episódios da vida do monarca. Em O Chamamento reúnem-se cavaleiros, nobres e vassalos, com o intuito de organizar a cavalaria, pois está iminente uma guerra contra Castela; enquanto em Flor do Reino surge a vistosa figura do rei D. Fernando, muito próximo de algumas damas, mas só até conhecer D. Leonor Teles de Menezes, com quem viria depois a casar. A fechar, em Lides Fernandinas dá-se a conhecer a faceta diplomática do rei, que promove alianças e assina tratados, tentando manter a paz no reino. Apesar da inconstância, refira-se ainda que a D. Fernando se deve a Torre do Tombo, a Casa dos Contos e a Companhia das Naus. Terreiro das Guimbras > seg-dom 18h-23h30 > grátis

