HIPPOspeed: Uma lancha com muita adrenalina para acelerar no Tejo

É para corajosos o novo passeio no rio Tejo, numa lancha rápida, a ligar as duas margens a 75 Km/hora. Para viajar até 8 de setembro, em Lisboa

Divulgacao

Em Alcântara, a lancha espera por aqueles que queiram ver Lisboa de uma forma, diga-se, diferente. Coletes postos, dois minutos de indicações e cuidados a ter, e o passeio vai começar a bordo do HIPPOspeed. Na Doca de Santo Amaro, as embarcações vão ficando cada vez mais pequenas à medida que o caminho vai sendo traçado até à primeira paragem no MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Belém. Depois de uma breve explicação e de todas as dúvidas esclarecidas, a lancha volta a dar sinal de vida e, num piscar de olhos – leia-se a 75 km/h –, chega-se à outra margem.

Embalados pelas águas do Tejo, a história do Cristo Rei e da Ponte 25 de Abril vai sendo contada, enquanto quem as ouve tem a complicada tarefa de absorver tudo o que vê em terra, estando no rio. Os passeios numa lancha rápida são a novidade deste verão da empresa HIPPOtrip (o autocarro anfíbio que percorre as ruas de Lisboa para depois “mergulhar” no Tejo) e vão estar disponíveis até 8 de setembro (€18 por pessoa, idade mínima 6 anos). A terceira paragem é feita junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, depois de alguns minutos de maior êxtase quando, no caminho, cruzamos as águas agitadas pela passagem de um ferry.

Em pouco mais de meia hora, havemos de passar ainda pelo bairro de Alfama, o mais antigo de Lisboa, garante o guia, e fazer uma paragem na Praça do Comércio, onde, entre acenos a quem está em terra, se vão ouvindo as origens da segunda maior praça europeia, sem esquecer, claro, o Castelo de São Jorge. A música que se ouve do Terreiro do Paço vai ficando cada vez mais ténue, à medida que regressamos a Alcântara. Não sem antes a lancha acelerar rio fora, para os últimos minutos de adrenalina.

HIPPOspeed > Doca de Santo Amaro, Alcântara, Lisboa > T. 21 192 2030 > sáb-dom 12h, 12h40, 14h, 14h40, 16h, 16h40, 17h20, 18h, 18h40 > €18, idade mínima 6 anos