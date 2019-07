Aldeia de Castelo Novo recorda "A Grande Batalha da Gardunha" durante três dias

Concertos de música antiga, petiscos, provas de vinho e visitas guiadas animam a aldeia de Castelo Novo, às portas do Fundão, a partir desta sexta, 26, até domingo, 28

Do alto das ruínas da Torre de Menagem avistam-se os pomares de pessegueiros e os muitos cerejais que caraterizam a paisagem de Castelo Novo, a aldeia situada às portas do Fundão. Noutros tempos, contam as gentes da Serra da Gardunha, luzes misteriosas surgiram no céu, cruzando-se entre si como se tratasse de uma batalha entre seres extraterrestres. É este suposto avistamento de ovnis que será recriado em A Grande Batalha da Gardunha, entre esta sexta e domingo, dias 26 a 28.

Incluído no Ciclo 12 em Rede – Aldeias em Festa 2019, o programa inclui visitas guiadas, concertos de música clássica, provas de vinhos e oficinas gastronómicas (a maioria de entrada livre, concertos e atividades requerem marcação prévia), em redor das tradições desta aldeia conhecida como “a fonte da Gardunha”, tantas são as suas fontes e minas. O tal avistamento de ovnis, presente no imaginário popular, será lembrado já nesta sexta, 26, às 22 horas, com a recriação teatral de A Grande Batalha da Gardunha, encenada por Nuno Pino Custódio, no Largo do Pelourinho.

Ao longo de todo o fim de semana, têm lugar vários concertos de música clássica. No sábado, 27, escuta-se Telemann, oito meses em Paris, na Capela da Misericórdia (11h), música de Johann Sebastian Bach, na Igreja Matriz (15h30), Early Music Summer Camp, na Capela da Misericórdia (18h30) e o concerto encenado Os Hábitos de D. João V, na Igreja Matriz (22h30). No domingo, 28, a Igreja Matriz volta a ser palco de Uma Viagem pela Europa Barroca (15h30), com um concerto orquestral a cargo do agrupamento Os Músicos do Tejo.

Os sabores da região estão presentes nas provas de vinhos (€10) e de queijos e nas oficinas gastronómicas, onde se aprenderá a cozinhar as favas de Flanela (um salgado típico da região), os biscoitos de Castelo Novo e pão. Durante os três dias, na Taberna da Batalha montada na antiga Casa Paroquial (no Largo da Bica), servem-se petiscos: moelas, pataniscas, ovos verdes, salada de polvo, pudim de ovos… No sábado, 27, o chefe de cozinha Rui Cerveira prepara o Almoço e o Jantar da Batalha (€25/reverte a favor do Centro Social de Castelo Novo) no jardim da aldeia.

A festa inclui ainda duas visitas guiadas pela aldeia em torno da Lenda do Mosteiro (26 jul, 18h) e da Lenda da Nossa Senhora da Serra. (28 jul, 8h30), a partir do Posto de Turismo. Para os mais novos estão reservadas as oficinas no Atelier Histórias Criativas, ao longo do dia, com a construção de fantoches de dedo em lã.

A Grande Batalha da Gardunha > Castelo Novo, Fundão > Informações e reservas: T. 275 561 501 > 26-28 jul, sex-dom

Próximas datas do Ciclo 12 em Rede – Aldeias em Festa

Cristóvão de Moura Herói ou Vilão > Castelo Rodrigo > 6-8 set

Menda e o Monstro > Castelo Mendo > 27-28 set

Vou-me à Feira de Trancoso > Trancoso > 11-13 out

Nas Terras do Rei Wamba...Há Sementes! > Idanha-a-Velha > 1-3 nov

Histórias da Aldeia, entre a Noite e a Madrugada > Monsanto > 8-10 nov

D. Maria, a Princesa, Vai Casar > Almeida > 29-30 nov