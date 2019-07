Esta noite vai poder ir ver a Lua aos jardins do Palácio de Belém

Para assinalar os 50 Anos da Chegada do Homem à Lua, neste sábado, 20, os jardins do Palácio de Belém vão estar abertos à noite, com uma série de atividades gratuitas

Há 50 anos, a 20 de julho 1969, o americano Neil Armstrong tornava-se o primeiro ser humano a pisar a Lua. É esse momento que se celebra neste sábado, 20, nos jardins do Palácio de Belém, a partir das 21 horas, com um programa gratuito para todas as idades, desenhado pelo Museu da Presidência da República em parceria com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

Às 21 e 30, no Jardim dos Teixos, começa a sessão especial do Ignite IAstro, projeto que tem percorrido o País desde 2016 para divulgar a investigação nacional em Astrofísica e Ciências do Espaço. Em Uma Corrida pelo Universo em Contrarrelógio, oito investigadores vão fazer uma intervenção de cinco minutos cada, ao ritmo de uma sequência automática de 20 imagens que vão sendo projetadas, desvendando o que se sabe hoje sobre o Universo.

Para os mais curiosos, a observação da Lua será a principal atração. Com a ajuda de telescópios espalhados no Jardim do Buxo vai ser possível olhar os céus e descobrir também os planetas Júpiter, com as suas luas, e Saturno, com os seus anéis. Às 23h30, está marcado um momento musical executado por um trio de cordas (violino, viola de arco e violoncelo) para acompanhar a ascensão da Lua no céu. Depois, os visitantes vão poder tirar fotografias com o telemóvel ao satélite da Terra, bem como esclarecer dúvidas sobre os mistérios do Universo, num encontro informal com astrónomos do IA.

O programa inclui ainda a exposição A Chegada à Lua pelo presidente Américo Tomás. Como os portugueses viram o acontecimento, em 1969, que mostra a agenda pessoal de Américo Tomás com a anotação manuscrita da chegada à Lua, a 21 de Julho de 1969, e um documentário da RTP de Jacinto Godinho, com imagens de época.

À VISÃO Se7e, Elsa Santos Alípio, do Museu da Presidência da República, salientou a “possível presença” do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta noite ao luar, embora sem confirmação.

Noite ao luar > Palácio de Belém > Pç. Afonso de Albuquerque, Lisboa > T. 21 361 4980 > 20 jul, sáb 21h-1h > grátis