5 coisas para fazer no Algarve – já neste fim de semana

Dançar noite fora, motos, vinhos, petiscos e doces regionais. Reunimos 5 (bons) motivos para não ficar em casa depois da praia, do Barlavento ao Sotavento algarvio

1. Discoteca Bliss, Vilamoura

Depois da festa de abertura, nesta sexta-feira, 19, com Deejay Kamala, a discoteca Bliss promete cerca de 40 noites inesquecíveis até ao final de agosto, a quem mora ou passa férias no Algarve. Neste sábado, 20, está marcada a festa temática We are the 90’s Kids, com música dos anos 90. Confirmados, até ao final de julho, estão ainda os D.A.M.A (21), Wet Bed Gang (24), Netinho (25), Melão (27) e Nelson Freitas (28). Estr. de Albufeira > até 31 ago, 23-6h

2. Mostra do Doce Conventual, Lagoa

O Convento de São José, em Lagoa, recebe a 17ª Mostra do Doce Conventual, com mais de uma centena de produtos: dos doces algarvios, feitos à base de alfarroba e figo, às compotas, mel e bebidas tradicionais, como o medronho, a aguardante de figo e os licores.

Organizada pela Câmara Municipal de Lagoa, a mostra apresenta este ano uma novidade: a projeção em videomapping de Convento Interior, um convite para ficar a conhecer a história dos Florados e da Doçaria Conventual, sempre às 23 horas. Até domingo, 21, pode ainda visitar a exposição Arte Doce, pela cake designer Ana Remígio, na Sala Manuel Gamboa, bem como assistir a momentos musicais. A entrada é livre. Convento de São José > R. Joaquim Eugénio Júdice , Lagoa > 17-21 jul, 19-1h > grátis

3. Portimão Wine Tasting, Praia da Rocha

Tinto, branco ou rosé? No Portimão Wine Tasting que decorre até domingo, 21, na Fortaleza de Santa Catarina, com vista para o Rio Arade e para a Praia da Rocha, os apreciadores de vinho vão ter a oportunidade de descobrir e provar os vinhos produzidos no concelho de Portimão: Quinta da Penina, Herdade dos Pimentéis e Villa Alvor, recentemente adquirida pela Aveleda. Este ano, conte ainda com carrinhas de street food e uma mostra de produtos tradicionais portugueses. Esta é a sexta edição do festival de vinhos, organizado pela ATP – Associação Turismo de Portimão, com o apoio da câmara municipal. Fortaleza de Sta. Catarina, Portimão > 19-21 jul, 20-24h > grátis

4. Festival Internacional do Caracol, Castro Marim

É na Colina do Revelim de Santo António, com vista sobre o Rio Guadiana e para a Reserva Natural do Sapal, que decorre até domingo, 21, o Festival Internacional do Caracol. Na ementa, não vão faltar os caracóis, preparados à boa maneira portuguesa, mas também espanhola, francesa e marroquina, acompanhados por cerveja e doçaria regional .

À gastronomia junta-se ainda um programa musical. O grupo espanhol Charanga Los de Ruedo animam a noite deste sábado, 20, seguindo-se um concerto das Moçoilas, com música tradicional da serra algarvia, e a acordeonista Celina da Piedade. Os Kumpania Algazarra fecham o Festival Internacional do Caracol, no domingo, 21. Revelim de Sto. António, Castro Marim > 19-21 jul, a partir das 19h

5. 38ª Concentração Internacional de Motos, Faro