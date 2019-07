Festival Hat Weekend: Chapéus há muitos, em S. João da Madeira

Mais de 50 propostas artísticas, grátis e para todos os públicos, invadem as ruas de S. João da Madeira. O Hat Weekend, inspirado na história da chapelaria do concelho, começa nesta sexta, 19, e continua até domingo, dia 21

Marcia Bellotti & Luiza Porto

Marionetas gigantes, conduzidas e acompanhadas por cerca de 80 participantes da comunidade de S. João da Madeira, iluminam o percurso, entre o Museu da Chapelaria e a Casa da Criatividade. Lúmen, Uma História de Amor é um dos espetáculos em destaque no Hat Weekend, com banda sonora original e vídeo mapping, a contar a história da chapelaria no concelho. Esta indústria, com raízes profundas, foi o mote para a criação de um festival, já na sexta edição, com dezenas de propostas artísticas. Debaixo deste chapéu, cabem instalações artísticas, exposições, espetáculos e performances de magia, teatro, dança, música, circo de rua, cinema e até uma rota que valoriza o património gastronómico da região.

Espalhado pelas salas do Museu da Chapelaria fica o labirinto sensorial Fundição de Memórias, um projeto da associação Ecos Urbanos, convidando o público a descobrir famílias e vidas dedicadas a esta indústria. Entre os espetáculos de rua premiados, refira-se o da artista espanhola Pepa Cases e o do manipulador de chapéus Guillermo Leon, que já atuou com o Cirque du Soleil. Na magia, será Mário Daniel a dar cartas, com um número especial concebido para esta ocasião. A fanfarra da Kumpania Algazarra ou o Encontro de Bandas com Chapéu (do género dixie) estão entre as propostas musicais do festival, que todas as noites termina com Hat Party, ao som dos sets de DJ.

Além do circuito de arte urbana – com obras de Mariana, a Miserável, Andrés Lozano, André da Loba, Tara Deacon e Jonathan Calugi –, a instalação Chapéus com Memória convidou vários artistas a intervir em cartolas gigantes, também elas espalhadas pelas ruas de S. João da Madeira. Na Praça Luís Ribeiro, está instalada a feira do feltro e do chapéu, com trabalhos feitos por artistas e empresas, assim como os Chapéus com Sabor, com iguarias tradicionais de produtores e de confrarias.

Patrice

Hat Weekend > Pç. Luís Ribeiro, Museu da Chapelaria e outros locais do centro de S. João da Madeira > 19-21 jul, sex 19h-2h, sáb 11h30-2h, dom 11h30-22h > grátis