Crónica por Lisboa: Um luxo, que bom

Os lugares da cidade, as histórias escondidas e os pequenos prazeres. A crónica quinzenal Por Lisboa, pela jornalista Rosa Ruela

Teríamos de poder recuar ao dealbar da República para perceber o franzir de narizes de quem na altura passava no cruzamento das avenidas da República e de Berna, junto à casa de D. Amélia Augusta Pereira Leite. Para o gosto da época, a sua cúpula e os seus trabalhos de pedra inspirados na Arte Nova que agora nos encantam eram demasiado ostentatórios – Lisboa não era Paris, que diabo!

Não era, mas apetecia que fosse, pelo menos a Manuel Norte Júnior (1878-1962). O arquiteto estudara na École des Beaux-Arts a expensas do Estado e haveria se tornar recordista do Prémio Valmor. Antes de desenhar aquele luxuoso palacete de três pisos de frente para a praça de touros do Campo Pequeno, já dera nas vistas com a Casa Malhoa (hoje Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves). Nada, porém, se comparava ou iria comparar-se com o número 1-1A da Avenida de Berna, nem mesmo a Pastelaria Versailles, também saída do seu estirador.

Só em Lisboa, Norte Júnior projetaria, entre muitos outros, os edifícios da Abel Pereira da Fonseca e d’A Voz do Operário, em Marvila e na Graça, e as fachadas dos cafés Nicola e A Brasileira, no Rossio e no Chiado. Hoje, achamos piada a que a sede da Junta de Freguesia das Avenidas Novas tenha sido desenhada pelo homem que ficou para a História como “o arquiteto das avenidas”.