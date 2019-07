Garden Roof Bar, em Lisboa: Um jardim nas alturas, com cocktails, petiscos e música

No 13º andar do Altis Grand Hotel, em Lisboa, a grande novidade deste verão é a ementa de petiscos, que se junta aos cocktails e à música de DJ

Antes de nos instalarmos no 13º andar, é a música ambiente do elevador que desperta a atenção. Ali o canto dos pássaros surpreende quem sobe para conhecer o Garden Roof Bar, no topo do Altis Grand Hotel, em Lisboa, o primeiro hotel da cadeia, aberto a 17 de novembro de 1973, na Rua Castilho.

No bar, transformado num pequeno jardim, decorado com mesas brancas e almofadas em tons de verde, os cocktails, com ou sem álcool, bebem-se entre limoeiros, suculentas e outras plantas, ao som dos ritmos escolhidos pelo DJ residente, a partir das 19 horas. A carta de bebidas tem também sangrias, champanhes, gins e vinho a copo. Em seguida, quando o apetite der sinal, há que escolher um dos petiscos: bagel com miolo de sapateira, agrião, ovo cozido e molho cocktail (€13); pão de sementes com salmão fumado, queijo creme e lima (€10) e panini com queijo mozarela, tomate e molho pesto (€8), entre outras sugestões. Esta é a primeira ementa a ser servida no Garden Roof Bar, aberto há três anos, e que inclui ainda tostas, tábua de queijos (€13) e gelados (€5 e €7,50).

Longe da agitação da cidade que fica lá em baixo, do topo deste terraço são as árvores centenárias do Jardim Botânico de Lisboa, a espreitar por entre os telhados dos prédios vizinhos, que encantam e que serviram de inspiração às arquitetas Cristina Santos Silva e Ana Menezes Cardoso. A dupla assina ainda a remodelação dos 300 quartos do hotel, incluindo a suíte presidencial, o hall e o novo Lobby Bar.

Garden Roof Bar > Altis Grand Hotel > R. Castilho, 11, Lisboa > T. 21 310 6000 > ter-sáb 17h-23h