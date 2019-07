Durante três dias, o Teatro São Luiz, em Lisboa, quer ser a nossa casa

Nunca é tarde para aprender e prova disso são estas Aulas em Casa, para crianças e adultos, a dar sumo ao programa desta edição, abordando temas tão diferentes como literatura e sexo ou assuntos que estão na ordem do dia. As primeiras aulas desta espécie de Escola de Verão decorrem no sábado, 13, direcionadas para as crianças: Inês Fonseca Santos, poeta e jornalista, vai explicar a obra de Cesário Verde a crianças dos 6 aos 12 anos (10h30); Mamadou Ba, dirigente da associação SOS Racismo, tem a tarefa de explicar o que é o racismo ao público infantil (11h). Todas as aulas para crianças têm lugar junto ao bonito janelão da Sala Bernardo Sassetti. Já na aula O Interior em Clarice Lispector (sáb, 13, 12h), os adultos vão poder descobrir, com a ajuda de Carlos Mendes de Sousa, tudo sobre a escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira.