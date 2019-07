No Wine Quay Bar, no Porto, vê-se o rio enquanto se bebe um copo

Os vinhos do mundo, sobretudo franceses e italianos, acabam de entrar na carta do Wine Quay Bar, na Ribeira do Porto. Vai um copo e um petisco?

Poucos bares poderão orgulhar-se de ter uma vista como esta. O Wine Quay Bar não é novo – nasceu há sete anos –, mas a sua localização, no Muro dos Bacalhoeiros, na Ribeira do Porto, continua a fazer dele um lugar de visita obrigatória, que lhe tem valido os primeiros lugares em guias e jornais de referência de todo o mundo. Não se estranhe, por isso, que quase não se ouça falar português por aqui, tal a afluência de estrangeiros, à mesa e na esplanada sobre o Douro. “Não é sempre assim”, apressa-se a justificar Filipa Fernandes, que, com o marido, Moisés Campos, abriu aquele que dizem ser o “primeiro wine bar do Porto”. Os portuenses, garante, aparecem sobretudo ao fim de semana.

Dividido entre garrafeira e bar, o Wine Quay (lê-se qui) “é um lugar de vinhos”, explica Filipa. Quer isto dizer que aqui não se serve água, café, chá ou cerveja. Na carta de vinhos – com mais de 100 referências, sobretudo nacionais, em que metade é servida a copo (a partir €3) –, acabam de entrar os vinhos do mundo, maioritariamente de Itália e França. Além de trabalharem com pequenos produtores, Filipa e Moisés procuram no mercado “o vinho que esteja de acordo com o perfil e que ofereça uma boa relação qualidade-preço”.

A olhar a tal vista privilegiada sobre o rio, acompanhe-se a bebida com tapas portuguesas: queijos DOP, tomate ao natural com orégãos e azeite, enchidos e conservas ou uns deliciosos pickles de pimento. No interior do bar, onde se destacam as típicas portas coloridas, as paredes em pedra estão decoradas com fotografias a preto e branco. Contam parte da história da empresa de importação e exportação de matéria-prima, ali criada pelo bisavô de Filipa há mais de 100 anos. Uma feliz ligação entre passado e presente, a olhar o futuro.

Wine Quay Bar > Muro dos Bacalhoeiros, 111-112, Porto > T. 22 208 0119 > seg-sáb 16h-23h