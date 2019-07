Na Sertã, há uma Maratona de Leitura – e estes são 7 os momentos a não perder

, a partir das 19 horas, há encontro marcado com as escritoras Filipa Martins e Goretti Pina para um passeio de barco pelo Rio Zêzere. Entre margens, 40 pessoas vão ter a oportunidade de participar na conversa com as autoras sobre o seu trabalho. A inscrição é obrigatória.

seguida da projeção do filme de Francisco Manso baseado no livro.

Os madrugadores podem, logo às 7 da manhã, juntar-se a Gonçalo Cadilhe para uma caminhada, com início no Moinho das Freiras. O autor vai dar a conhecer o conjunto das suas obras e das suas experiências como viajante, enquanto descem até ao Rio Zêzere. Inscrição obrigatória.

Na manhã deste sábado, 6, a biblioteca municipal apresenta, às 11 horas, Colo, peça de teatro produzida pelo projeto Elvira & Companhia, para todas as idades, que junta estórias e contos com muita música.