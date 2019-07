Penedo Furado: Em Vila de Rei há um novo passadiço para descobrir neste verão

Partindo de uma praia fluvial, o caminho faz-se sempre ao longo de uma ribeira e termina junto a umas surpreendentes cascatas. O Penedo Furado, em Vila de Rei, é um dos 20 passadiços que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 4, nas bancas

Marcos Borga

Há quatro meses, a praia do Penedo Furado, em Vila de Rei, ganhou um passadiço de madeira que ladeia a ribeira do Codes e nos leva, num ápice, até às Fragas do Rabadão. Sugerimos que se faça tudo de uma vez, ignorando até os bancos que servem para contemplação – a surpresa que se esconde para lá da curva, depois de o passadiço acabar, e no final de um caminho de pedregulhos, vale a pressa. E nem é preciso subir a montanha a pique até ao miradouro das Fragas do Rabadão para se sair daqui maravilhado. A zona das cascatas do Penedo Furado (tem este nome porque a água passa por entre o maciço rochoso), desempenhará essa função. Com sorte, ainda se darão uns mergulhos para aliviar o calor.

Marcos Borga

Passadiço do Penedo Furado > 534 metros > Da praia fluvial às cascatas do Penedo Furado