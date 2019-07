De copo na mão pela Região dos Vinhos Verdes e da casta Alvarinho

Roteiro de Melgaço a Valongo, entre vinhas a perder de vista e quintas com História, boa gastronomia e várias propostas de enoturismo. Vamos passear ao Minho?

Seja qual for a época do ano, o verde que cobre serras e montes da região do Minho oferece sempre paisagens de encantar. Uma forma de conhecer o território do Noroeste de Portugal é seguir a Rota dos Vinhos Verdes, onde se descobrem vinhos leves e frescos, a surpreender o palato em cada prova, seja num copo de branco, tinto, rosé ou espumante. São reflexo das características naturais e únicas deste lugar, de solos e clima diversificados. E do fruto, em grande parte, da casta Alvarinho, de uvas brancas, cacho pequeno e bago miúdo, de plantações biológicas, cada vez mais comuns. Neste percurso pela Região dos Vinhos Verdes, há vinhas a preencher o horizonte, provas em salas acabadas de abrir e passeios por jardins românticos. Pegue no mapa e faça-se à estrada, pois quilómetros não faltam para percorrer.

Com um pé no Parque Nacional Peneda--Gerês, siga-se até à vila raiana de Melgaço, situada na região mais a norte do País. Por entre ruas estreitas e algumas casas de granito, chegamos à Quinta de Soalheiro, cujo edifício contemporâneo, com amplo terraço, domina a paisagem sobre o vale do rio Minho e as serras espanholas. Ali, numa cota mais baixa, encaixada na encosta, em dois patamares, já se vê a nova adega, que terá quatro salas de provas e uma cobertura para a plantação de ervas aromáticas. “É uma reformulação, sem perder a origem”, adianta Maria João Cerdeira, gestora e coordenadora de viticultura, acreditando que o edifício “deve ficar pronto a tempo da próxima vindima”.

Embora seja a “primeira marca de vinho Alvarinho de Melgaço”, a Soalheiro continua a “experimentar, a inovar e a fazer coisas novas”, diz Maria João, durante a visita, organizada pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. É neste contexto que se aposta num novo programa de experiências ligadas ao vinho e o desafio de plantar videiras na Branda da Aveleira, a cerca de 1 200 metros de altitude, algo inédito. Com 16 vinhos no portefólio, Maria João e o irmão António Luís, enólogo da Soalheiro, decidiram subir a montanha até às brandas, onde outrora os pastores ficavam com os animais durante o verão, e aventurarem-se ali a fazer vinho de casta Alvarinho. Falta dizer que, no outro extremo do vale, na Quinta de Folga, a Soalheiro serve refeições, por marcação, numa casa de pedra com apontamentos modernos. Além de ter uma horta onde se cultiva tudo o que ali se come, na mesa há queijos da Prados de Melgaço, enchidos de porco bísaro e vinho Alvarinho.

Tão longe e tão perto

Já em Monção, ninguém passa ao lado do majestoso Palácio da Brejoeira, aberto ao público desde 2010. Para lá do edifício de construção neoclássica, do princípio do século XIX, do bosque de árvores centenárias, de lagos românticos, da antiga adega e de 18 hectares de vinha – que dá origem ao elegante branco Palácio da Brejoeira –, quase dá para ver as senhoras de vestido comprido a passearem na longa avenida das tílias, numa noite quente de verão. A Rota dos Vinhos Verdes leva-nos depois até Sobrado, em Valongo. Estamos a pouco mais de 20 minutos de carro do Porto, mas na Quinta das Arcas nem nos lembramos disso, rodeados pelo verde de vinha ao alto (são 65 hectares, no total). Seguimos até à sala de provas, que acaba de abrir na casa da família, junto à adega. “É tudo Alvarinho”, diz António Oliveira Monteiro, responsável pelas exportações da marca. Além de caminhadas, organizadas uma vez por mês, com prova de vinhos e queijos, em breve vão organizar passeios num comboio puxado por um jipe. Também planeada está a abertura de um centro de visitas, com restaurante e museu, numa antiga casa de lavoura da aldeia, abandonada há alguns anos.

Não muito longe, em Penafiel, resguardada por muros altos, está uma das mais belas propriedades vinhateiras do País. A Quinta da Aveleda acaba de abrir uma loja ampla, moderna, bem iluminada, que é uma espécie de montra de tudo o que ali se faz: dos vinhos às compotas, aos chutneys e aos doces. Além de uma enoteca de vinhos raros, há duas salas de prova, uma das quais numa mezzanine. Nas paredes, podem ver-se rótulos, prémios e até garrafas antigas. Na visita, seguem-se as cavalariças, onde Paula Sousa, diretora de enoturismo da Aveleda, quer ter um wine bar, e percorremos os jardins, onde há árvores centenárias e 90 espécies de camélias. Em 2020, a Quinta da Aveleda faz 150 anos. Brindemos, pois!

TOME NOTA:

Quinta das Arcas

> R. Central da Lomba, Sobrado, Valongo > T. 22 415 7810 > seg-sex 9h-12h, 13h30-17h30 > A partir de €7 (marcação prévia)

Quinta da Aveleda

R. da Aveleda, 2, Penafiel > T. 255 718 242 > seg-dom 11h30, 10h, 15h, 16h30 > €10 (visita e prova de três vinhos)

Quinta de Soalheiro

Alvaredo, Melgaço > T. 251 416 769 > seg-dom 10h-12h, 14h-17h > a partir de €6 (marcação prévia)

Palácio da Brejoeira

Pinheiros, Monção > T. 251 666 129 > seg-dom 9h-12h30, 14h-18h30 > €7,50