A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto, é uma imensa tela

Ao fim de mais de 20 anos, abriu portas o projeto assinado por Siza Vieira que pretende homenagear a obra do realizador português e dedicar-se ainda à sétima arte. A Casa do Cinema Manoel de Oliveira já pode ser visitada no Parque de Serralves, no Porto