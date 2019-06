O Open House Porto abre as portas a 70 obras de arquitetura, neste sábado e domingo - e é tudo grátis

A festa da arquitetura apresenta a edição mais exigente e completa de sempre, com um roteiro gratuito focado nas casas de habitação. Durante o Open House Porto, os visitantes são convidados a circular neste sábado e domingo, dias 29 e 30, também pelas cidades de Matosinhos e Vila Nova de Gaia

As visitas às habitações foram sempre das mais concorridas do Open House Porto. A possibilidade de entrar em casas particulares e de lhes conhecer o desenho era irresistível. Nesta quinta edição, 44% do programa é dedicado à habitação, graças “à enorme generosidade e hospitalidade dos proprietários que nos vão abrir as portas”, sublinha Nuno Valentim, um dos comissários. “Esta ideia de expor a intimidade ao público não deixa de ser um paradoxo, porque invertemos o caráter e a vocação dos espaços”, acrescenta Joana Couceiro, que completa a dupla de comissários. Intitulado Vida Interior, o programa vai à descoberta do avesso das fachadas, desvelando segredos de alcova.

Esta intenção de tornar visível o lado oculto da arquitetura estende-se ainda a equipamentos, monumentos, infraestruturas e espaços comerciais, desde o Coliseu do Porto, por detrás da cortina, até a um consultório de psicanálise. Ao todo, são 70 locais para visitar, de diferentes épocas, espalhados pelo centro e pelas margens das cidades do Porto, de Matosinhos e Vila Nova de Gaia – e mais de metade são estreias. Há obras em construção, como é o caso da Casa Bordic, em Vila Nova de Gaia – “a casa que todos os arquitetos desejariam ter desenhado”, diz Nuno Valentim –, edifícios assinados por arquitetos de renome como a Faculdade de Arquitetura do Porto projetada por Siza Vieira, bairros como o SAAL das Antas ou reabilitações exemplares como a da Casa da Boavista, que valeu à arquiteta Joana Leandro Vasconcelos o Prémio João de Almada.

Os participantes no Open House Porto, organizado pela Casa da Arquitetura, terão de olhar para o mapa que estará a ser distribuído e construir o itinerário possível, dentro do tempo disponível e de acordo com os seus interesses. No site, há uma divisão dos vários locais por épocas, zonas e tipologias. Entrar e vivenciar livremente os lugares revelará a excelência do património arquitetónico destas três cidades. Do programa constam várias atividades paralelas, para todo o tipo de públicos, convidando a outras apropriações dos lugares.

Há três tipos de visita: livre, nos horários estipulados, acompanhada por voluntários instruídos sobre a arquitetura dos locais; ou comentada, pelo autor do projeto ou por um especialista (esta edição, serão 189 visitas, no total).

Open House Porto > Vários locais de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia > 29-30 jun, sáb 9h-22h, dom 9h-18h > grátis, visitas com pré-reserva no site 2019.openhouseporto.com