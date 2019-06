Em Lisboa e em Oeiras, há sessões de cinema grátis para ver ao ar livre

Desde aventura a comédias, da imagem real à animação, há vários filmes para gente crescida e para miúdos ver ao ar livre em Lisboa e em Oeiras. Com ou sem manta, sob o céu estrelado e em boa companhia

1. CineConchas

É com o filme a Revolução Silenciosa, de Lars Kraume, apresentado no Festival de Berlim, que se dá início esta quinta, 27, pelas 21 e 45, ao ciclo de cinema CineConchas, organizado pelo Centro Social da Musgueira em parceria com a EGEAC, no Parque da Quinta das Conchas, em Lisboa. Segue-se esta sexta, 28, a exibição de Hunter Killer, de Donovan Marsh, que conta a história de um submarino norte-americano que desaparece no Ártico durante uma missão de vigilância. Pensado para o público infantil, o filme Força Ralph: Ralph vs Internet revela-nos este sábado, 29, as aventuras do vilão dos videojogos e da sua melhor amiga. Mas, até 13 de julho, vão ser exibidos nove filmes para crianças e adultos, todas as quintas, sextas e sábados, sempre às 21h45. A entrada é grátis. Parque da Quinta das Conchas > Al. das Linhas de Torres, Lisboa > até 13 jul, qui-sáb 21h45 > grátis

2. Casa Mário Dionísio

Na Casa da Achada, sede do Centro Mário Dionísio , em Lisboa, o cinema ao ar livre Espaços que não têm Lugar regressa às segundas, com filmes projetados, apresentados e debatidos. A Cidade das Mulheres, de Frederico Fellini, filme italo-francês de 1980, marca o início da programação, esta segunda, 1 de julho, pelas 21 e 30, que vai estender-se até ao final de setembro. As sessões prosseguem com a história do despovoamento de Hirta, uma das ilhas isoladas da Escócia no filme The Edge of the World, de Michael Powell. Com este ciclo de cinema "queremos interrogar os conceitos de espaço e de lugar, a partir de filmes com diferentes perspetivas. Queremos pensar os espaços que já não têm lugar – como uma mercearia engolida por um arranha-céus ou um buraco escavado no centro de Paris, para dar lugar a uma enorme estação de metro, mas que é aproveitado como cenário de um Western", como pode ler-se no site da Casa Mário Dionísio. R. da Achada, 11, Lisboa > T. 21 887 7090 > 1 jul-30 set, seg 21h30 > grátis

3. Polo cultural Gaivotas - Boavista

Entre o Cais do Sodré e Santos, em Lisboa, no Polo Cultural Gaivotas – Boavista, centro de trabalho, com escritórios e salas de ensaio, decorre a 4ª edição do Lusco Fusco, iniciativa que inclui concertos, sessões de cinema, performances, peças de teatro e jantares. Entre julho e setembro, serão exibidas dez sessões de cinema ao ar livre, com filmes inseridos no ciclo No País do Cinema, com data marcada para quarta, 10, com Stuart, de Zepe e Na Cidade Branca, de Alain Tanner, pelas 21 e 30, entre muitos outros. Na área da música, a Filho Único faz curadoria dos concertos do Lusco-Fusco, começando a 4 de julho, com Mar & Sol Sound System. Já nos jantares temáticos (€15, inclui bebida, prato e sobremesa), o primeiro acontece a 10 de julho com o chefe Nuno Carrusca, da cafetaria Água no Bico, a preparar uma ementa especializada na gastronomia moçambicana. R. das Gaivotas, 8, Lisboa > T. 21 817 2600 > Ciclo de cinema: 10 jul-11set, 21h30 > grátis

4. Fábrica da Pólvora de Barcarena