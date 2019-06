O Beijo sem Fim dura três dias, na Aldeia Histórica de Sortelha

O romantismo vai andar no ar em Sortelha, no concelho do Sabugal. A primeira iniciativa do ciclo 12 em Rede – Aldeias em Festa 2019 arranca esta sexta, 28, e prolonga-se até domingo, 30. Pretende-se dar vida às lendas que povoam estes lugares históricos, com os habitantes a ajudar na celebração das tradições e costumes da região. A começar pelo Beijo sem Fim, que serviu de inspiração a estes três dias de festa.