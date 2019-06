No centro da cidade de Faro, há uma nova marisqueira mesmo, mesmo a sério

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

A visita à Lodo, a nova ostraria marisqueira de Faro, pode começar entre as três e as seis da tarde, hora de happy hour, durante a qual se serve ostra da ria Formosa e champanhe ou camarão da bola (aquele muito pequenino) e imperial a dois euros e meio. A proposta é tentadora, mas há mais, já que Miguel Gião quis fazer da Lodo “uma marisqueira a sério”, pouco comum no Algarve. Preparou uma esplanada a preceito, com várias zonas. A carta, compô-la com marisco fresco, “porque o segredo é o produto”, carabineiros, pata de caranguejo real, santolas, lavagantes, amêijoas, berbigão, lingueirão e ostras.



Lodo Ostraria Marisqueira > R. Conselheiro Bívar, 53, Faro > T. 96 862 3355 > ter-dom 12h-23h