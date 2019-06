No Guindalense, no Porto, o foguetório de São João é postal inesquecível. E o bailarico dura até de manhã

O São João vivido a partir da coletividade dos Guindais não é só fogo de vista, sardinhas e caldo verde. É o Porto que resiste. Vamos ao Guindalense?

Lucília Monteiro

“Isto aqui ainda é muito Porto. Os turistas aparecem aos magotes, claro, alemães, ingleses, franceses, de todos os lados. Mas que não haja dúvidas: continua a ser a malta desta zona a mandar no dia-a-dia do Guindalense!”. Paulo Soares é o rosto de uma das mais castiças coletividades da cidade, nos Guindais, cuja esplanada oferece estonteante fotografia sobre o velho casario, o Douro, a ponte D. Luiz I e a margem de Vila Nova de Gaia. Visto da mesa, situada por debaixo da frondosa laranjeira, o foguetório de São João é postal inesquecível e prazer prolongado na memória. “E o bailarico só costuma terminar às oito da manhã”, fica, desde já, dado o recado.

Se o fito é a festa e a noite mais longa da cidade, vai daqui o conselho: antes de chegar ao Guindalense Futebol Clube, há um pequeno roteiro pelo Centro Histórico à espera de ser desvendado. Vai precisar de ser um Brahimi a driblar excursões. Mas a muralha dita fernandina está mesmo ali ao lado e as ruas Cimo de Vila e do Cativo ficam à distância de um braço, habitadas por gentes de carne e osso que recusam estar de passagem, resistindo a transfusões de modas e experiências gourmet.

No entanto, convém prevenir: já lá vai o tempo de reservar um poiso no Guindalense, com meses de antecedência, para a noitada de São João. O espaço foi remodelado, está mais convidativo, confortável e propício a um lento preguiçar, mas, na noite rapioqueira que se avizinha, há que jogar por antecipação e com ronha: passeio dado, o melhor é cirandar por ali a partir do final da tarde (18h/18h30) se não quiser perder uma daquelas sardinhadas – e madrugadas – de fazer caretas à concorrência. Com mesa e sorte, dará de caras com figuras que resistem à especulação imobiliária e tendências para descarnar e desenraizar o Porto das suas feições e tradições. O bailarico, esse, já se disse, é para os resistentes. E se o ator Joe Dempsie (Gendry, da série A Guerra dos Tronos) passar por lá, como aconteceu há tempos, trajando a camisola do Guindalense, lembre-lhe que o Marante costuma aparecer nestas noites. E joga em casa.

Lucília Monteiro

Guindalense > Escada dos Guindais, Porto > T. 22 203 4246 > seg-qui 12h-21h30, sex 12h-23h, sáb 13h30-24h