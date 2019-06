Olhò São João: 7 momentos a não perder na maior festa do Porto

A Avenida dos Aliados recebe o maior palco das festas de São João. É Jorge Palma quem abre os concertos, no sábado, 22, às 22h, para revisitar temas bem conhecidos, como Frágil, Dá-me Lume, Encosta-te a Mim ou Deixa-me Rir, entre outros. O músico faz-se acompanhar por uma banda, que inclui um acordeonista e um grupo de metais, e por convidados surpresa. No domingo, 23, noite de São João, será com o fado e a guitarra de Marta Pereira da Costa que começam os festejos, acompanhada por dois convidados: o coro gospel Collective e o rapper portuense Bezegol. Depois da meia-noite, e do fogo-de-artificio, João Gil sobe ao palco, recordando êxitos antigos, como Loucos de Lisboa, Timor ou Solta-se o Beijo, num concerto que conta ainda com Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim. Na segunda, 24, a partir das 16 horas, a Banda Sinfónica Portuguesa anima a tarde nos Aliados, sob a direção do maestro Francisco Ferreira, com o trompetista Rubén Simeó.

No sábado, 23, a partir das 15 horas, a associação O Terceiro Piso organiza, uma vez mais, um arraial na Casa das Artes (Rua Ruben A.), com entrada livre. Chamam-lhe “o maior arraial de São João de sempre” e, além de música e animação, inclui sardinha assada e broa, fêvera ou bifanas no pão e caldo verde. No jardim, estacionam três foodtrucks: a Pé na Horta (comida vegetariana), a Crepes de Paris (crepes doces e salgados) e a Gare Gelato.

No Tasty District, junto à Batalha, organizam-se três noites de festa, de 21 a 23, em parceria com a Revenge of the 90’s (a entrada é gratuita). Já nos jardins da Casa do Vinho Verde (R. da Restauração), a festa acontece no sábado, 23, a partir das 19 horas, e aposta na música brasileira de Johnny Hooker, da baiana Josyara e da banda Madimboo. Sardinhas, caldo verde e vinho não faltam nesta noite (€40), que inclui ainda a música de Dj Ricardo Salazar. São poucas as freguesias da cidade onde não haverá um bailarico para dar um pezinho de dança: Fontainhas (Alameda), Escola da Praça da Alegria (Bonfim), Miragaia, Jardim do Passeio Alegre (Coreto), Largo do Calém, Cais das Pedras (Massarelos), Largo Amor de Perdição (Cordoaria) e Largo de Nevogilde.

Se Lisboa tem as marchas populares de Santo António, o Porto tem as Rusgas de São João. Acontecem no dia 22 de junho, sábado, a partir 18h, num desfile com sete grupos a representarem as sete freguesias da cidade, com 1 200 figurantes a percorrerem a Avenida dos Aliados e a Praça da Liberdade. Os trajes, os cenários, a música e a coreografia contam para a votação do júri que ficará instalado na Praça General Humberto Delgado (junto à câmara municipal), a assistir aos dez minutos de atuação de cada grupo. A Rusga vencedora é conhecida no domingo, 23, às 15 horas.

Com as festas de São João, começam as noites de verão na Casa da Música, com concertos dentro e fora do edifício projetado por Rem Koolhaas, sobretudo na esplanada do Café, onde, ao longo dos próximos meses, decorrem concertos de rock, pop, jazz e world music, com entrada livre.