Crónica por Lisboa: 18 cm de Salazar

Os lugares da cidade, as histórias escondidas e os pequenos prazeres. A crónica quinzenal Por Lisboa, pela jornalista Rosa Ruela

“Toma lá uns cm de Salazar bem pintados”, imaginamos alguém a presentear um amigo, no gozo irresistível ao facto de ainda hoje, em 2019, ser possível encontrar à venda bustos do ditador português. E é. Ao lado de um Fernando Pessoa também de gesso, ei-lo a chamar a atenção de quem passa pela montra da Anamorfose, no número 31B da Rua Marquesa de Alorna, entre Camões, Camilo e alguns compositores estrangeiros. “Compram-no como chiste”, dizem-nos nesta loja de artigos de Belas-Artes em Alvalade, e nós acreditamos.

Acreditamos e queremos saber mais, acabando a falar com o dono da loja de artigos de gesso Copidarte, que teve a sorte de ficar com moldes assinados pelo Mestre Freitas. É ele quem nos conta que, entre as encomendas que o escultor recebia, um dia deu-lhe para fazer bustos que vendia depois de pintados e montados em bases de madeira ou pedra. No entretanto demolido “Pavilhão dos Escultores”, em Belém, esculpiu, então, Salazar, Che Guevara, Lenine, Camões e meia dúzia de músicos.

Após a sua morte, à Copidarte já não chegaram os moldes originais de Che e Lenine, porque um amigo do Mestre Freitas quis comprá--los só para os destruir. Mas lá estão 18 cm do ditador bem pesados, prontos a espantar quem hoje passa por Alvalade.