O Auru Rooftop Bar, no Porto, é uma varanda para os Aliados

No quinto piso do hotel Pestana Porto – Goldsmith, abriu o primeiro terraço com vista para os Aliados. O Auru Rooftop Bar tem uma carta com 12 petiscos e 12 cocktails, tantos quantos as horas de um relógio

É o coração do Porto que se avista do quinto piso do hotel Pestana – Goldsmith, a partir do Auru Rooftop Bar, que acaba de renovar a decoração a pensar no bom tempo. “Bem-vindos ao primeiro terraço da Avenida dos Aliados”, assim nos recebe Susana Costa, a diretora-geral do hotel aberto no final do ano, na esquina da Praça da Liberdade com as ruas do Almada e dos Clérigos, que tem a filigrana portuguesa como tema.

Com 27 lugares, tanto no terraço como na sala interior, o Auru [o nome alia o símbolo químico do ouro (Au) ao do ruténio (Ru), metal branco usado na joalharia] abre logo ao pequeno-almoço (disponível para não hóspedes, €13). Depois, entra a carta com 12 petiscos e 12 cocktails, tantos quantos as horas de um relógio – ou não fosse o grupo de joalharia e relojoaria de luxo David Rosas o dono do edifício do século XVIII.

Concebidos pelo barman Tiago Moreira, os cocktails (€9) têm nomes de pedras preciosas: Ruby, Ametista, Safira, Esmeralda ou Diamante. Já nos petiscos, sugerem-se as azeitonas marinadas (€2,50), a sopa de tomate, manjericão e parmesão (€4,50), o taco de carne com malaguetas e molho chili (€7) e a sanduíche de porco assado (€7,50), servidos em taças, ideais para comer no terraço, decorado com mesas altas com tampos de mármore e cadeiras com almofadas. E aí, junto à varanda de pedra, usufruir da vista privilegiada sobre a Avenida dos Aliados. Para as noites frescas, não faltam umas capas, gratuitas, a servir de agasalho, fica a nota.

Auru Rooftop Bar > Pestana Porto – Goldsmith > R. do Almada, 14, Porto > T. 21 041 7160 > seg-qui, dom 7h30-23h, sex-sáb 7h30-1h