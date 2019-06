Na Mouraria, em Lisboa, celebra-se o fim do Ramadão – e estão todos convidados

O Ramadão, mês sagrado no calendário islâmico, está quase a terminar. Para o assinalar, a Associação Pão a Pão preparou um dia sobre o islão, com conversas, a projeção de um filme e um jantar partilhado ao som de boa música. É neste domingo, 2, no Centro de Inovação da Mouraria, em Lisboa

Durante os 29 ou 30 dias que dura o Ramadão, reza-se cinco vezes por dia, faz-se jejum, da alvorada ao pôr do sol, renovam-se os votos de fé e fortalecem-se os laços familiares. Para marcar o fim do mês sagrado no calendário islâmico, a Associação Pão a Pão – que tem como missão a integração de refugiados e imigrantes nas comunidades locais, sobretudo pela comida – organiza neste domingo, 2, um dia sobre a cultura e os costumes do Islão, com um programa diversificado. "Por motivos logísticos não conseguimos organizar esta iniciativa no ano passado. Queremos mostrar como se vive o Ramadão em Lisboa", explica Francisca Gorjão Henriques, da Associação Pão a Pão.

É com a história de três portugueses convertidos ao Islão que começa este dia especial. "Por ser o mês sagrado, o Ramadão trazia o contexto ideal para se falar sobre este assunto", salienta Francisca. No Centro de Inovação da Mouraria, em Lisboa, João Silva Jordão, Maria Cabral e Rui Santiago vão explicar porque se converteram ao Islão – e como isso foi visto pela família, pelos amigos e colegas de trabalho. A conversa, com inicio às 18 e 30, conta ainda com a presença da investigadora Vera Marques, que vai falar do fenómeno das conversões em Portugal.

Mais tarde, a partir das 19h15, será projetado o filme Um Ramadão em Lisboa, realizado por Amaya Sumpsi, Carlos Lima, Catarina Alves Costa, Joana Lucas, Raquel Carvalheira e Teresa Costa, que resulta da colaboração entre investigadores do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O documentário, exibido recentemente no Cinema São Jorge, no âmbito do festival IndieLisboa, segue o dia-a-dia de várias personagens durante o Ramadão, em Lisboa, "mostrando como comunidades diferentes vivem este mês", adianta Francisca Gorjão Henriques. Depois, será a vez de Raquel Carvalheira, uma das realizadoras, partilhar como foi a sua experiência com a comunidade muçulmana.

A partir das 20 e 45, serve-se o lftar, nome que se dá à refeição com a qual se quebra o jejum diário feito durante o mês sagrado. É no jardim do Centro de Inovação da Mouraria que se provam as iguarias. Para participar neste jantar, terá que levar algo para partilhar à mesa, como manda a tradição muçulmana nesta altura do ano. O restaurante Mezze, no Mercado de Arroios – gerido por um grupo de refugiados sírios, com a orientação da Associação Pão a Pão – leva alguns "petiscos", como húmus e babaganoush, entre outros pratos do Médio Oriente. Tudo isto animado com música tradicional.

Mário Cerdeira

Dia sobre o Islão > Centro de Inovação da Mouraria > R. dos Lagares, 23, Lisboa > reservas: paoapao@mezze.pt