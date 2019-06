Meridians & Parallels: O novo bar do Porto tem mais de mil cocktails

No mais recente bar do Bonfim, há três livros de cocktails, com mais de mil opções. O Meridians & Paralels tem ainda um “departamento clínico” para a ressaca, caso seja necessário

Fernando Veludo/N-FACTOS

É precisamente o bar, rodeado de bancos altos e forrado a bebidas e mapas do mundo, que recebe os clientes no Meridians & Parallels, aberto a 15 de abril, no Bonfim. Além de quatro relógios a marcarem a hora de latitudes distantes como Barstow, na Califórnia, Manaus, no Brasil, Marraquexe, em Marrocos, e Vladivostok, na Rússia. André Martins, 37 anos, trouxe o “modelo” das muitas viagens que fez, nomeadamente a cidades do centro da Europa. “É um bar normal, com uma oferta variada e vida própria, onde as pessoas vêm para conversar”, sublinha o proprietário. Daí repetir, a cada passo, que “não vende bebidas, mas um serviço, no qual estas estão incluídas”.

A diferença está também na atenção dada ao cliente e no “departamento clínico”, com remédios para minimizar os efeitos da bebida, como as dores de cabeça, e até mesmo a ressaca, caso seja necessário. Apesar de não ter uma carta de cocktails, no Meridians & Parallels há mais de mil opções, em três livros. Em alternativa, aceite-se a sugestão Today’s mood, escrita a giz no quadro de ardósia. Além dos cocktails (€6), há vodka, whisky, rum, cerveja artesanal e de pressão, sempre acompanhados de batatas fritas e tremoços, pois “ninguém deve beber de estômago vazio”, nota André.

Quase todo o interior do bar foi desenhado pelo proprietário e a decoração inclui algumas peças especiais, como a lanterna que André trouxe de Marraquexe, a garrafeira de vinhos do Porto e alguns mapas da sua coleção pessoal. Por último, entregou uma parede à artista chilena Sofia Belledonne (projeto SUYAI), na qual agora se pode ver o mundo, incluindo as rotas dos navegadores portugueses, num mural com relevo, feito à mão.

Fernando Veludo/N-FACTOS

Meridians & Parallels > R. do Heroísmo, 264, Porto > seg-dom 18h-2h