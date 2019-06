Festival Wool: As paredes da Covilhã voltam a pintar-se de cores

A partir deste sábado, 1, a Covilhã ganha novos murais do espanhol Sebas Velasco, do brasileiro Douglas Pereira e dos portugueses Kruella D’Enfer e Mário Belém. Além de intervenções artísticas, o festival de arte urbana Wool inclui concertos, workshops e visitas guiadas até dia 10

A indústria têxtil, a pastorícia, o envelhecimento da população ou a fauna e a flora da Serra da Estrela já serviram de inspiração aos mais de 30 murais executados no âmbito do Wool. Fundado em 2011, o mais antigo festival de arte urbana do País trouxe “arte, cor, animação e vida a um centro histórico que estava muito abandonado”, conta Lara Seixo Rodrigues, natural da Covilhã, responsável pela organização do Wool e que é hoje uma das maiores curadoras e produtoras deste tipo de festivais em Portugal. “Quando começámos, a arte urbana não tinha qualquer expressão, nem na Covilhã, nem no País. Foi uma loucura, mas acabou por ter um impacto enorme”, recorda. Desde então, tanto o envolvimento da população como a atração de turistas a esta cidade beirã aumentaram consideravelmente. “O que torna o Wool especial é o facto de existir um perímetro urbano pequenino, facilmente visitável, o que permite aos visitantes andar a pé e ir descobrindo a história da cidade, através das peças”, sublinha.

O “cabeça de cartaz” desta 6ª edição, com início marcado para este sábado, dia 1 de junho, é o multipremiado artista espanhol Sebas Velasco, com obras espalhadas por várias cidades europeias, que terá carta branca para a execução de um projeto especial na Covilhã. Para “recompensar” a participação intensa nas atividades do festival, em edições anteriores, da comunidade brasileira na cidade (muitos deles, estudantes da UBI – Universidade da Beira Interior), este ano foi convidado um artista do Brasil: Douglas Pereira, da dupla Bicicleta sem Freio, com uma linguagem visual de cores vibrantes, formas e figurações.

A eles juntam-se dois nomes de referência na arte urbana em Portugal: Kruella D’Enfer, a estrear-se no festival com o seu universo encantatório, explorando lendas e mitos ancestrais; e Mário Belém, já com uma pequena participação em 2015, dono de uma linguagem espirituosa e colorida. “Quando convidamos alguém é porque gostamos imenso do seu trabalho e queremos que exponha na Covilhã, ou porque nos interessa trabalhar determinado tema e pensamos que certo artista, pelo que já desenvolveu, o poderia agarrar bem”, explica Lara Seixo Rodrigues. Prioritário é que as obras façam sentido naquele contexto, uma vez que se trata de “um património comunitário, com o qual as pessoas da cidade têm de se identificar”. Aliás, antes do começo do festival, cada artista faz sempre um reconhecimento do território e, não raras vezes, altera o trabalho que tinha planeado, inspirado pelo que, entretanto, viu na cidade.

Miguel Oliveira

Além da execução dos murais, que pode ser acompanhada diariamente, no programa do festival Wool constam muitas atividades paralelas, “que complementam o que está a acontecer e envolvem a comunidade”, nota Lara. na Na loja A Tentadora, haverá um workshop de colagem criativa, o Covilhã Recortada, orientado por Margarida Girão (8 jun, sáb 15h-18h), assim como a exibição de documentários relacionados com a temática Arte e Ativismo (7 jun, sex 21h30). No mesmo local, está patente Intemporal – Olhares sobre o Wool, uma exposição comunitária de fotografia. Conte-se ainda com conversas com os artistas, visitas guiadas ao circuito de obras (7 a 10 de junho, 16h30), e uma visita encenada, protagonizada por Joana Poejo (8 jun, sáb 21h). Quase a terminar, no próximo domingo, dia 9, às 21h30, Tó Trips (Dead Combo) e João Doce (Wraygunn) apresentam, em concerto, o disco Guitarra Makaka, nas escadinhas do castelo, local intervencionado em anteriores edições do Wool. A dar nova luz ao centro histórico da Covilhã.

Miguel Oliveira