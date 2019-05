Dia Mundial da Criança: 9 propostas para entreter os miúdos

Um espetáculo criado a partir de poemas de Manuel António Pina, dezenas de atividades a ocupar uma quinta e um festival do gelado e do chocolate. Estas são algumas das propostas para celebrar o Dia Mundial da Criança, neste sábado, 1 de junho, no Porto, na Maia, em Guimarães, Vila do Conde e Coimbra. A maioria, é grátis

1. Festa da Criança, Porto

Depois dos Jardins do Palácio de Cristal (em 2017) e do Parque de São Roque (em 2018), é a vez da Quinta do Covelo receber a Festa da Criança. Durante três dias, são muitas as atividades para toda a família, com entrada gratuita. Entre jogos tradicionais e insufláveis, há arborismo, uma pista de BTT e várias atividades desportivas – hóquei em campo, basquetebol e esgrima. Os miúdos que prefiram pôr a mão na massa, contam com vários workshops a decorrer ao longo dos dias: oficina de percussão (sex-dom 12h-13h), alimentação saudável com o ateliê Todos P’ra Mesa a ensinar a fazer wraps e lanches saudáveis (sáb-dom 10h30-11h20, 16h-16h50), oficina de papagaios (sex-dom 10h-18h), um workshop de Dj (sex-dom 15h-18h), além de um jogo para testar conhecimentos sobre a separação dos resíduos, visitas à horta e sessões de curtas-metragens infantis. Também o Mini Porto Belo (a feira de venda e troca de livros, brinquedos ou jogos das crianças) se muda para a Quinta do Covelo durante o próximo fim de semana, dias 1 e 2 . Quinta do Covelo, R. Faria de Guimarães, Porto > 31 mai, 1-2 jun, sex-dom 10h-18h > grátis

2. Serralves em Festa

São a pensar nas crianças muitas das oficinas e dos espetáculos que integram o Serralves em Festa neste sábado e domingo, dias 1 e 2. É o caso de Com Tenda, da companhia argentina Rampante, a misturar teatro, acrobacia, dança e clown (11h e 17h, na Clareira das Bétulas), de A Estranha Viagem do Sr. Tonet, onde a catalã Tombs Creatius propõe a descoberta de jogos escondidos em 10 caixas (10h e 15h, no Bosque das Faias), e até mesmo da visita guiada Os segredos e as lendas de Serralves (12h, na entrada). Fundação de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 808 200 543 > até 2 jun, sex 18h-dom 22h > grátis

susana_neves

3. Espetáculo “Coisas que não há que há”, Porto

O espetáculo, construído a partir de 10 poemas de Manuel António Pina, junta 30 vozes infantis e juvenis do Coro Lira à volta da linguagem e do imaginário da escrita do poeta. Com dramaturgia do Teatro do Frio e a ajuda de 10 compositores (Fernando Lapa, Eurico Carrapatoso, Sérgio Azevedo, entre outros) que musicaram temas de Pina, brinca-se com as palavras, dando asas à imaginação. Com direção artística de Catarina Lacerda e direção musical de Raquel Couto, o espetáculo resulta de uma investigação que cruza poesia e escrita cénica, voz cantada e falada. Teatro Carlos Alberto > R. das Oliveiras, 43, Porto > T. 22 340 1900 > 31 mai-1 jun, sex 21h, sáb 11h, 16h > Maiores 6 anos > €5

4. Festival Fazer a Festa, Maia

A decorrer até 3 de junho, o Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude apresenta, neste fim de semana, as seguintes peças: Evaristo & Cia, da companhia catalã Txo Titelles (1-2 jun, sáb-dom 16h), onde a personagem, Evaristo, conduz uma moto cheia de material reciclado ao som de heavy metal; e La Primera Obra de Arte (1 jun, sáb 18h), da Fundición Sevilla & Oriollo, com o clown Oriolo a juntar a comédia ao mundo das Belas-Artes. Quinta da Caverneira, Av. Pastor Joaquim Eduardo Machado, Águas Santas, Maia > T. 22 208 4014 > 1-2 jun, sáb-dom > €3 a €5

5. Teatro “Os Grandes não têm Grandes ideias”, Maia/Vila do Conde

Com recurso à marioneta e formas animadas, faz-se o retrato da complexidade do mundo em que vivemos. Depois de estrear em Vila do Conde, a peça criada pela atriz Neusa Fangueiro, da Companhia Fértil Cultural (de Famalicão), apresenta-se na Maia, integrada no Festival Fazer a Festa. Auditório Municipal, Praça da República, 45, Vila do Conde > T. 252 248 469 > 1 jun, sáb 16h30, 21h30 > Quinta da Caverneira, Av. Pastor Joaquim Eduardo Machado, Águas Santas, Maia > T. 22 208 4014 > 2 jun, dom 18h > €3 a €5

6. Animaia - Family Fun, Maia

Ateliers, jogos, insufláveis, magia, paintball, pinturas faciais e academias de dança. Parque Central da Maia, Maia > T. 22 944 4732 > 1-2 jun, sáb-dom 10h-19h > grátis

7. Parque Biológico de Gaia, Vila Nova de Gaia

O primeiro centro permanente de educação ambiental do País, onde vivem em estado selvagem centenas de animais – entre répteis, mamíferos, anfíbios, peixes e aves – tem entrada gratuita no dia 1 de junho, para crianças e jovens até aos 18 anos. R. Cunha, Avintes, Vila Nova de Gaia > T. 22 787 8138 > 1 jun, sáb 10h-19h

8. Semana da Criança, Guimarães

Horas do conto, workshops de receitas saudáveis, música, pinturas faciais, jogos tradicionais e a peça de teatro Quem manda nas birras sou eu, preenchem o dia de sábado, 1 junho. Alameda de S. Dâmaso, Guimarães > 1 jun, sáb 10h-18h > grátis

9. Portugal dos Pequenitos, Coimbra