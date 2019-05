Dia Mundial da Criança: 12 sugestões, em Lisboa, para pôr os miúdos a brincar, a divertir-se e a aprender

No hotel de cinco estrelas, na Quinta da Marinha, em Cascais, o Dia da Criança será assinalado com um conjunto de atividades em família. A partir das 9 horas, os mais pequenos podem brincar no Brave Kids, participar no peddy paper e ainda dançar na mini discoteca. Quando o apetite der sinal, há um piquenique, preparado pelo chefe Pedro Rebelo, para saborear nos jardins do resort (€114, 2 adultos e 2 crianças, dos 5 aos 12 anos). Em alternativa, há um brunch especial Dia da Criança (€197, 2 adultos e 2 crianças dos 5 aos 12 anos), servido no restaurante Glass Terrace, com um buffet exclusivamente dedicado aos mais novos.

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, o Museu do Oriente, em Lisboa, preparou um programa especial que vai estender-se pelo fim-de-semana. No sábado, 1, a manhã começa com o ateliê Caixas, Caixinhas e Caixotes, pensada para bebés até aos 12 meses (€4 por participante, adulto ou criança; a oficina repete a 4 jun, terça 11h). Por volta das 14 horas, pais e filhos podem participar no curso de chá que inclui a prova e muitos ensinamentos (€35 ). Para os mais crescidos, a oficina de Escrita Criativa, orientada pela editora Laura Mateus Fonseca, decorre entre as 10 horas e as 17 e 30 (€55). Já no domingo, dia 2, a atividade “Histórias com… Origami – Um filho de ouro! tem como objetivo levar as crianças, a partir dos cinco anos, a descobrir, através da técnica do origami, a lenda de Kintaro, um importante samurai do Japão que tinha por amigos um urso, um veado, uma lebre e um macaco (€6). Av. Brasília, Doca de Alcântara, Lisboa > T. 21 358 5200 > 1-2 jun, sáb-dom 10h-18h

Hello Park, no Parque da Serafina, em Lisboa, abre-se este sábado, 1, às comemorações do Dia Mundial da Criança com o festival Wildy Fest. Durante o dia, haverá aulas de música para aprender diferentes sons e ritmos, ateliers de olaria, de reciclagem e de alimentação saudável, entre outras atividades ao ar livre pensadas para os mais pequenos. conte ainda com os escorregas, arborismo, jogos, pinturas, teatro e espetáculos de piratas, o

Há várias atividades programadas para este sábado, 1, no átrio principal do Oceanário de Lisboa. A leitura do conto O Xerife da Ria Formosa será seguida por sessões de desenho, pintura e por jogos (são sete sessões, programadas ao longo dia; a primeira tem início às 10h30, repetindo-se depois de hora a hora, com a última sessão às 17 horas). A mascote do Ocenário, o Vasco, defensor dos oceanos, também por lá andará, em brincadeiras com as crianças. As

Na Quinta da Ribafria, em Sintra, decorre a 1.ª edição do Festival Imaginário, organizado pela Associação Cultural BYfurcação, que este ano celebra o seu 20.º aniversário. Com o objetivo de “ despertar a imaginação de miúdos e graúdos através de várias atividades culturais participativas”, explica Paulo Cintrão, diretor artístico do festival , do programa fazem parte espetáculos de marionetas, teatro, circo, música e dança. A abertura oficial está agendada para esta sexta, 31, no centro histórico da vila de Sintra, com o espetáculo musical LÚMEN: Uma história de AMOR, interpretada por marionetas gigantes iluminadas. No sábado, 1, destacam-se, entre outras atividades, a sessão de ioga para bebés (dos 2 meses aos 4 anos, 10h30), a caça ao tesouro, o percurso sensorial (11h30), a dança para pais e filhos (12h30) e as peças de teatro D. Quixote de la Mancha (12h30) e a Bruxa Arreganha Dentes (15h30). Mas tarde, pelas 19 horas, o concerto de orquestra de sopros e percussão com cortejo Farra Fanfarra e, pelas 21h30, o espetáculo de novo circo Isla, pela Compañia D’Click. A noite encerra com a exibição de curtas de animação, uma extensão do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. O festival continua no domingo, 2, com a experimentação de instrumentos (14h), um workshop de construção de marionetas com materiais reciclados (14h30), caça ao tesouro (15h30), o espetáculo Soundpainting (teatro de improviso que junta outras áreas artísticas, 16h) e um concerto de música tradicional alentejana (17h). Estr. da Várzea, Sintra < T.