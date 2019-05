As Festas de Lisboa vão começar – e estes são os sete momentos a não perder

O encerramento desta edição das Festas de Lisboa tem lugar no dia 29, nos Jardins da Torre de Belém, com uma homenagem a António Variações, músico que completaria 75 anos, em 2019. O espetáculo inédito, tem início marcado para as 22 horas e reúne vozes conhecidas, mas com registos diferentes: Conan Osiris, Lena d’Água, Ana Bacalhau, Paulo Bragança, Selma Uamusse e Manuela Azevedo. Os seis cantores vão interpretar as músicas de Variações com novos arranjos, baseados numa instrumentação sinfónica. O espetáculo conta com a participação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Cesário Costa, o coro Gospel Collective e o acordeonista João Gentil. A orquestração é de Filipe Melo, Filipe Raposo e Pedro Moreira.