10 sugestões para sair de casa neste fim de semana – já com sabor e cheirinho a Santo António

É no número 25 da Rua do Arsenal que vai estar a funcionar, já a partir desta quinta, 30, a Pop-Up Store da ModaLisboa, com a participação de designers portugueses: Alexandra Moura, António Castro, Awaytomars, Carolina Machado, Constança Entrudo, Cristina Real, Dino Alves, Duarte, Gonçalo Peixoto, IMAUVE, João Magalhães, Luís Carvalho, Patrick de Pádua, Ricardo Preto e Valentim Quaresma. São mais de 150 peças à venda, das coleções primavera-verão apresentadas na última edição da ModaLisboa (em outubro passado), com preços a partir dos 40 euros. Alguns designers, como Luís Carvalho, IMAUVE, Carolina Machado e ana Duarte, levam artigos com desconto. R. do Arsenal, 25, Lisboa > 30 mai-1 jun, qui-sáb 11h-19h

uma homenagem ao realizador francês Jean-Claude Brisseau, falecido no início deste mês de maio, e inclui a projecção de Os Anjos Extreminadores (16h30). No domingo, 2, pelas 18 horas, tem lugar a exibição de Coisas Secretas, seguida de uma conversa com Ricardo Gross e outros convidados. A sessão de antestreia (1 jun, sáb 21h30) é preenchida pelo filme Foxtrot, de Samuel Maoz (o filme tem estreia nacional no dia 6 de junho). Já a sessão Cineclube de domingo, 2, será a oportunidade de (re)ver Corrupção, de Fritz Lang. O filme é exibido às 21 e 30.

