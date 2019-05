Luxurious Hammam, em Lisboa: Abençoado sabão

Um novo tratamento de corpo que cruza a tradição árabe do hammam com a arte portuguesa de saboaria da Claus Porto. O Luxurious Hammam está disponível no The Spa, do hotel Corinthia, em Lisboa

Divulgacao

Comecemos pelos pormenores, que como é sabido têm toda a importância. A seleção do sabão, as velas, a infusão. No nosso caso, escolhemos a linha Banho, o cheirinho bom e fresco do citron verbena a dominar todo o ambiente da próxima hora. A proposta é experimentar o novo tratamento da Claus Porto – a marca nacional com mais de 130 anos, que hoje pertence à Ach Brito, com lojas no Porto, em Lisboa e em Nova Iorque – que, desde há dias, está disponível no The Spa, do hotel Corinthia, em Lisboa.

Chama-se Luxurious Hammam porque o objetivo é, segundo explica Cláudia Santos, do The Spa, cruzar tradições: a do ritual árabe com a do fabrico artesanal de sabonetes portugueses. Maria João Nogueira Mendes, da Claus, conta que tudo nasceu da tentativa de aproveitar a marquesa em pedra aquecida do spa do Corinthia. “Não somos uma marca de produtos de spa, mas, como a espuma de sabão é o ingrediente principal do hammam, pareceu-nos uma excelente ideia”, acrescenta a responsável pela histórica marca portuguesa.

Estão acesas as velas, infusão da mesma linha à disposição. O ritual – uns longos 50 minutos, que decorrem na tal marquesa de pedra aquecida, abençoada – tem início com uma esfoliação, seguida de um banho de espuma. Os cuidados – a quatro mãos – purificam corpo e espírito, segundo reza a tradição do hammam. Um luxo, de facto. Laminado três vezes para garantir uma maior durabilidade, este sabão integra óleos 100% vegetais e extratos de manteiga de karité. O tratamento termina depois com uma massagem, também a quatro mãos, com o creme de corpo da Claus Porto. Louvado seja.

Luxurious Hammam > The Spa > Corinthia Hotel Lisbon > Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105, Lisboa > T. 21 723 6305 > seg-dom 9h-21h > €170 (tratamento de 50 minutos)