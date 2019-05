No novo bar Monkey Mash, em Lisboa, brinda-se aos trópicos

Em Lisboa, o velhinho Fontória, na Praça da Alegria, foi transformado num moderno bar de cocktails pela equipa do Red Frog. No novo Monkey Mash aposta-se numa onda tropical, em música alta e desperdício zero

Não fosse o número 66A na porta, na Praça da Alegria, e nem os frequentadores do antigo Fontória reconheceriam o lugar – até a icónica fonte desapareceu. A decoração faz-se agora em tons de azuis-vivos e amarelos-torrados, há uma zona do teto forrada a plantas e uma parede pintada pelo street artist AkaCorleone, em tons coloridos e com vários macacos desenhados a cor-de-rosa. “Continuamos na onda dos animais”, explica Paulo Gomes, um dos donos, referindo-se ao Red Frog, o speakeasy aberto desde 2015 na Rua do Salitre, que ocupa o 92º lugar na lista dos World’s 50 Best Bars. O animal escolhido para a nova aventura tem uma justificação: todos os continentes em que se inspiraram para a carta do novo bar – América Central e do Sul, Ásia e África – têm macacos.

“Este bar tem uma linha muito mais tropical, com onda mais descontraída, música mais alta, cocktails mais fáceis e simples para o cliente. Mas, para nós, alguns são mais complexos de fazer”, continua Paulo, que, no Monkey Mash, volta a fazer dupla com Emanuel Minez. Tudo porque decidiram apostar numa carta sustentável, onde a fruta, por exemplo, é utilizada até ao limite. “Aproveitamos todas as partes, reutilizamos polpas, porque já há alguma pegada ambiental com a transação do álcool, que importamos.” Como a tequila, o mescal, o rum, a cachaça e outras aguardentes agrícolas, que misturam tanto com frutos tropicais como com especiarias, cacau e café, entre outros produtos. “Não nos obrigamos a respeitar todas as origens [continentes], mas vamos ter cerca de 16 cocktails por menu, aos quais juntamos alguns sem álcool e outras versões modernas de clássicos como os mojitos, caipirinhas, pisco sour e margaritas.”

O Monkey Mash está em soft opening desde março, com uma pequena carta que tem servido de teste para o que aí vem. Por enquanto, é possível provar o Monkey Daiquiri, com Bacardi 4 anos, amendoim e banana (€8,50); o Batucada no Leblon, com pisco, morango, menta e pimenta (€9) e o Agave + Bell Pepper, com tequila Don Julio Reposado e pimento fumado (€10,50). “Os cocktails vão ser mais baratos do que no Red Frog, entre os €8,50 e os €11, apesar de usarmos a mesma qualidade de produtos”, garante Paulo, o autodidata que continua a estudar os hábitos de consumo destas bebidas alcoólicas que inspiram o menu, para que cada copo conte uma história.



Monkey Mash > Pç. da Alegria, 66A, Lisboa > T. 21 136 4241 > seg-qui 18h-2h, sex-sáb 18h-3h