Em Serralves, a festa dura três dias sem parar – e é tudo grátis

Os aniversários redondos – o 30º da Fundação de Serralves e o 20º do Museu de Arte Contemporânea – exigiam um programa à altura. O Serralves em Festa decorre de 31 de maio a 2 de junho e junta centenas de atividades e espetáculos, em 50 horas consecutivas. Em cinco pontos, saiba o que não pode perder

Jean-Louis Fernandez

1. Estreias absolutas

É com espírito festivo que Cristina Grande, coordenadora do Serviço de Artes Performativas, encara esta edição. “Queremos incluir propostas originais, concebidas propositadamente para o Serralves em Festa”, sublinha. Em estreia absoluta, The Big Show SEF (1 jun, sáb 22h30), na Clareira das Bétulas, é um espetáculo de variedades com direção artística de Miguel Pereira, construído a partir de conversas com atores e espectadores que participaram em anteriores edições, para recriar as memórias esfuziantes do festival. Igualmente criada para esta ocasião foi a peça Cribles Live/ Porto, da coreógrafa Emanuelle Huynh, com a participação de 11 bailarinos da Companhia Instável e músicos do Drumming Grupo de Percussão, que sobe ao palco do Auditório de Serralves (31 sex, sáb 23h).

2. Regressos

Para Cristina Grande foi essencial, também, "celebrar os artistas que estiveram nesta viagem". O performer brasileiro Volmir Cordeiro regressa ao Porto com duas peças que se relacionam, Céu e Rua (1-2 jun, sáb-dom 18h30, no Arboreto), “propostas singulares, que nos propõem reflexões sobre a atualidade”, acentua Cristina Grande. Oportunidade ainda para assistir à recriação da performance Mirror Piece, de Joan Jonas, pioneira artista multimédia, cuja exposição está patente no museu. De grande efeito será o espetáculo La Spire, da Companhia Rizhome (outra repetente em Serralves), com seis acrobatas suspensas numa estrutura-escultura gigantesca (1-2 jun, sáb-dom 21 h, na Clareira das Azinheiras). Para deixar o público de olhos postos no céu.

Fernando Schlaepfer

3. Música no Prado

“Dar protagonismo às práticas contemporâneas mais exploratórias, incluídas em estilos diversos”, foi um dos propósitos da programação desenhada por Pedro Rocha, no que à música diz respeito. No palco do Prado, a destacar, o concerto dos HHY & The Macumbas, coletivo fundado por Jonathan Uliel Saldanha (1 jun, sáb 24h) que contará com a participação especial de Adrian Sherwood, nome histórico do dub (mais tarde, às duas da manhã, fará um dj set). Em contraste absoluto, está o funk da brasileira MC Carol (2 jun, dom 2h30), com um estilo irreverente, descomplexado e bem-humorado, e letras (muitas vezes, com direito a “bolinha no canto”, como o single Mamãe da Putaria) onde tanto fala do quotidiano das favelas como de temas sociais e políticos. De difícil catalogação é o “jazz-rock progressivo/neopsicadélico” representado pela banda norueguesa Elephant 9 (1 jun, sáb 19h). “Muitas geografias estão representadas no programa”, sublinha Pedro Rocha.

Lisettevan Peenen

4. Famílias

Ao longo dos anos, o Serralves em Festa tem-se distinguido por uma programação “dedicada, em especial, ao público familiar”, nota Denise Pollini, a coordenadora do Serviço Educativo. Este ano, não será exceção. A companhia holandesa Babok regressa ao Porto com PolderCoaster, um espetáculo hilariante entre o teatro de rua e o parque de diversões, com o público a servir de cobaia num protótipo (de baixo custo) de uma montanha-russa (no Parterre Lateral) . O humor também marcará a atuação da companhia argentina Rampante, em Con Tenda, uma mistura de teatro, acrobacia, dança e clown (na Clareira das Bétulas) . Já a catalã Tombs Creatius convida os visitantes, em A Estranha Viagem do Sr. Tonet, a espreitar os jogos escondidos em 10 caixas, cada uma com uma história (no Bosque das Faias). Os espetáculos terão várias sessões, nos dias 1 e 2 de junho (sábado e domingo).

5. Oficinas e Visitas Orientadas

Como é habitual no Serralves em Festa, haverá visitas ao Parque (uma, direcionada às esculturas, outra, ao anoitecer), aos edifícios, às exposições (são cinco, atualmente), inclusive em língua gestual portuguesa. Não faltarão ainda oficinas para famílias, desde a construção de instalações em grande escala, ao estilo de Joana Vasconcelos, a espantalhos que avivam as memórias das hortas. Existem também três parcerias com entidades ligadas à fotografia para a realização de atividades. “São propostas em diálogo estreito com a programação do museu e também com o parque e as questões ecológicas”, sublinha Denise Pollini.

A entrada para o Serralves em Festa faz-se pelo portão da Avenida Marechal Gomes da Costa. O portão abre às 18 horas de sexta, dia 31 de maio, e encerra às 22 horas de domingo, dia 2 de junho.