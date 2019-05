9 boas razões para sair de casa neste fim-de-semana de sol

Lisboa, Porto, Braga, Faro, Aveiro, Évora e, pela primeira vez, de Castelo Branco e das Caldas da Rainha. Até 9 de junho, o petisco acompanha-se com cerveja espanhola. A regra mantém-se: uma cerveja Estrella Damm (0,25l) e uma tapa, por três euros. À prova, nos 32 restaurantes localizados nos bairros típicos de Lisboa, estão pica-pau de porco com farinheira e tártaro de salmão com beterraba e chips de batata-doce, para dar dois exemplos. No Porto, a rota passará por 23 restaurantes, onde se destacam os rolinhos de alheira e sonhos de bacalhau, tataki e ceviche de salmão, alheira com broa frita e espetadas de enchidos. Em Faro, os participantes podem saborear arroz de polvo, ostras, pataniscas de lingueirão ou lulinhas, entre outras iguarias com sabor a mar. Mas há muito mais para provar nesta Rota de Tapas que reúne o melhor de várias cozinhas do mundo. Lisboa, Porto, Braga, Faro, Aveiro, Évora, Viseu, Castelo Branco,Caldas da Rainha > 23 mai-9 jun >

Está de regresso, neste sábado e domingo, dias 25 e 26, o festival Jardins Abertos. A iniciativa promove visitas livres e guiadas a vários jardins lisboetas, incluindo alguns recantos privados com coleções botânicas especiais. É o caso do Jardim do Palácio Pancas Palha, dos jardins do Palácio Nacional de Belém, do Parque Botânico do Montemor-Mor, Jardim do Palácio Fronteira, Estufa Fria de Lisboa, Jardim do Centro Ismaili de Lisboa, Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, Pátio dos Prazeres, Jardim Botânico da Ajuda, entre outros. Nestes dois dias, a programação inclui ainda conversas, vídeo-instalação, oficinas e instalações. 25-26 mai, sáb-dom > grátis (por ordem de chegada) > informações

No B.Leza, o concerto de Albertino Évora, vocalista d’Os Tubarões, conhecido pelos ritmos das mornas, coladeiras e dos batuques, dá início nesta sexta, 24, às celebrações do Dia de África . A festa continua no sábado, 25, com um mercado dedicado à cultura africana que ali terá à venda peças de artesanato, acessórios de moda, roupa, tecidos étnicos, turbantes, objectos e discos. Para lá do bazar, haverá workshops temáticos. À noite, sobem ao palco as batucadeiras Vozes de África, seguindo-se os músicos Calú Moreira, RemNa e Gerson Marta. B.Leza >

