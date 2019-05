Cine Society: O cinema ao ar livre está de volta a Lisboa e Cascais

No Topo Chiado, em Lisboa, e no Hotel Baía, em Cascais, há cinema ao ar livre até 25 de junho. As sessões, com filmes de culto, comerciais e êxitos de bilheteira, integram a edição 2019 do Cine Society já a partir desta terça, 21