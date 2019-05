Bola ao centro: 20 sítios para ver os jogos decisivos da última jornada

Vão ser 90 minutos de emoção (e mais os descontos, vá). Este sábado, 18, decide-se o título de campeão nacional de futebol: SL Benfica ou FC Porto, façam as vossas apostas. Para quem não conseguiu bilhete para o estádio mas não quer ficar em casa, reunimos 20 sítios, em Lisboa e no Porto, para "ver a bola", com uma cerveja e um petisco a acompanhar. Ora, pois

LISBOA

1. Real Sports Bar

Dedicado aos amantes do desporto, dependendo da época de cada modalidade, o Real Sports Bar, no Real Parque Hotel, tem este sábado, 18, todas as atenções viradas para os dois jogos principais da Primeira Liga. Para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica, que defronta o Santa Clara, e para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que recebe Sporting Clube de Portugal no Estádio do Dragão, haverá uma tela e dois plasmas à escolha. Para acompanhar os 90 minutos de jogo, nada melhor do que pedir uma imperial (a partir de €2), um prego Real, feito com carne de vitela, manteiga de alho em bolo de caco (€9) ou saborear um pica-pau de novilho, pickles, azeitonas e batata frita (€7). Real Parque Hotel, Av. Luís Bívar > T. 21 319 9000

2. The Georges Pub

Às 18 e 30 deste sábado, 18, as cinco televisões e o projetor vão estar sintonizados em dois canais. Para ver o Benfica-Santa Clara, na Benfica TV, e o FC Porto-Sporting CP, na Sport TV. No dia em que se joga pelo título da Primeira Liga, o apetite pede petiscos e, no The Georges Pub, há asas de frango, camarões salteados, croquetes de alheira, nachos e ovos benedict com salmão, que podem acompanhar-se com uma cerveja escocesa, alemã, italiana ou dinamarquesa (à pressão ou em garrafa) ou com uma imperial (€2,20). R.do Crucifixo, 58-66, Lisboa > T. 21 346 0596

3. Evolution Bar

É com cerveja artesanal Evolution (€3,50), tapas e petiscos que se acompanha, em cinco televisões, os dois jogos das equipas que disputam o título de campeão da Primeira Liga, no bar do tecnológico Evolution Lisboa Hotel, no Saldanha. Na ementa há um menu para partilhar com os amigos, que inclui lascas de batata (€4), ovos mexidos com farinheira (€5), tábua de enchidos (€8), salada de polvo (€8) ou gyozas de frango e vegetais (€6). Pç. Duque de Saldanha, 4, Lisboa > T. 21 159 0200

4. The Coach Sports Bar

No The Couch, o sports bar que ocupa o lugar onde durante vários anos funcionou a loja de discos Trem Azul, todos os desportos são rei. Mas este sábado, 18, os holofotes viram-se para o último jogo da Primeira Liga. Ideal para adeptos fervorosos, neste bar servem-se diferentes petiscos e bebidas. R. do Alecrim, 21 A, Lisboa > T. 93 931 9283

5. Café Império

Haverá dois ecrãs – o gigante (com 9 metros por 4), instalado na sala principal do piso inferior; e o grande (com 2, 80 por 2 metros), no piso térreo –, mais umas quantas televisões espalhadas pelos diversos recantos do Café Império, ideal para grupos de amigos adeptos do futebol. Quem optar por ver os jogos nesta casa, fundada em 1955, tem ainda outros atrativos: imperial (€1,50), pica-pau (€9,50), gambas al ajillo (€9,50) ou então o famoso Bife à Império (€12,90). Para os mais pequenos, há ainda um menu infantil (€5,90), composto por hambúrguer ou esparguete à bolonhesa, por exemplo. Av. Almirante Reis, 205, Lisboa > T. 91 902 9012

6. Cervejaria Portugália

Este sábado, 18, escolha-se o melhor cenário da Cervejaria Portugália, para ver os jogos da Primeira Liga: junto ao rio, em Belém; no Cais do Sodré; na novíssima Portugália Cervejaria, em Alvalade, ou na casa-mãe, na Avenida Almirante Reis, aberta há 90 anos. Para torcer pela equipa preferida, de imperial (€,70) na mão e em frente a uma mesa de petiscos, como camarões cozidos (€36/kg), croquetes (€1,30) ou um clássico bife com o molho Portugália, acompanhado por batata frita e esparregado.

7. Rua João Barreira, Telheiras

A tradição afirmou-se em anos de Euro e Mundial de Futebol, mas todos os fins-de-semana as várias esplanadas da Rua João Barreira, em Telheiras, são a escolha de muita gente para "ver a bola" em ambiente descontraído, sozinho ou em grupo. Este sábado, 18, não vai ser exceção e adivinha-se uma afluência bem acima do normal... Se não estiver familiarizado com este bairro lisboeta, basta chegar lá e perguntar a alguém pela "rua das esplanadas" ou "doca seca". Mesmo se já não arranjar mesa num dos vários cafés com ecrã montado no exterior, pode simplesmente ficar por ali e – se não tapar a visibilidade a quem chegou primeiro... – acompanhar os jogos decisivos da última jornada. P.D.A. Telheiras, Lisboa

8. O Gillians Irish Pub

Frequentado, maioritariamente, por adeptos estrangeiros, que ocupam todos os lugares do O Gillians Irish Pub, bem como o passeio na rua, neste sábado, 18, o final de tarde é dedicado às equipas portuguesas que vestem vermelho, azul e verde. Uma rivalidade saudável que neste pub irlandês se fará com "penalties” de imperiais (€2), rematadas com asas de frango picantes (€6,30) e nachos (€6,50). R. Remolares, 8-10, Lisboa > T. 21 342 1899

9. Snooker Club Lisboa

É dos melhores sítios para jogar snooker em Lisboa e, neste sábado, 18, tanto o ecrã gigante como os 6 televisores LCD do Snooker Club Lisboa vão estar sintonizados no jogo SL Benfica vs. Santa Clara. Para acompanhar, há uma ementa de petiscos, com coxas de frango (€2,50), rissóis de leitão (€1,50), pasteis de bacalhau (€1,50), chamuças de coelho (€1,50), choco frio (€6) e doses de batata frita (€3,50). Também tem tostas (mista, atum, frango, salmão e brie, presunto e brie, €6-€9), pregos (da vazia €8, de lombo açoreano €15), sanduíches e hambúrgueres (€10-€11), que se acompanham com imperial (€1,50), caneca (pequena €1,50, grande €2,50) ou cerveja de garrafa (€2). Outra vantagem, caso o coração bata "vermelho", é estar a dois passos do Marquês de Pombal. I.B. Trav. Salitre, 1, Lisboa > T. 21 347 0502 > reserva obrigatória

PORTO

10. Adega Sports Bar

A emoção do drible na relva na última jornada do campeonato nacional de futebol estende-se aos dois pisos deste sports bar da Baixa do Porto, onde há 10 televisões sempre sintonizadas em canais de desporto, para não perder nenhuma jogada. Apesar de não ter cerveja artesanal, no Adega existem cinco torneiras de pressão e várias garrafas de marcas de referência nacional e internacional. Para acalmar o nervoso miudinho sugere-se a salada de frango, as costelinhas e os calamares fritos, as novidades da carta, na qual já são famosas as asas de frango, os cachorros e os hambúrgueres. R. José Falcão, 180, Porto > T. 93 284 6737 > seg-qui e dom 17h-3h, sex-sáb 14h-4h

11. Café Velasquez

Com cinco décadas, este que um dos emblemáticos cafés da cidade do Porto é o mais próximo que pode ficar do relvado do Estádio do Dragão, caso não tenha conseguido bilhete para o jogo do Futebol Clube do Porto com o Sporting Clube de Portugal. À mesa, é certo que terá a companhia de muitos portistas, mas todos os adeptos são recebidos da mesma forma, em ambiente pacífico. A bola vai rolar no ecrã gigante e em mais três televisões, uma delas montada na esplanada. Para acompanhar a cerveja não faltam as especialidades da casa: francesinhas e prego do lombo em pão ou em alternativa rissois, que estão sempre a sair da cozinha, quentinhos. Pç. Dr. Francisco Sá Carneiro, 301, Porto > T. 22 509 5588 > seg-qui 7h-24h, sex-sáb 7h-1h

12. Bonaparte Downtown

O irmão mais novo do Bonaparte Foz, que abriu na Baixa do Porto, em fevereiro de 2016, tem o charme do original e uma carta de petiscos mais alargada. São dois pisos genuinamente antigos, sempre à média luz, com um infindável número de pequenos objetos pendurados nas paredes, que adoramos (re)ver a cada visita. Em dias de jogo grande na agenda, como neste sábado, 18, a atenção volta-se para as cinco televisões espalhadas pelos dois andares do bar. Além de uma mão cheia de cervejas importadas, há petiscos elaborados pelo chefe Mário Rodrigues como chouriço ao vinho (€4), batata brava (€4) ou tábua de queijos e enchidos (€10). Pç. Guilherme Gomes Fernandes, 40, Porto > T. 22 096 2852 > seg-qui 17h-2h, sex-sáb 17h-3h

13. Bonaparte Foz

Com uma história com mais de três décadas, este pub tipicamente britânico, aberto em 1977, continua a ser uma alternativa às enchentes da Baixa. O “Bona”, como é conhecido pelos clientes habituais, tem três televisões para ver a bola. Nesta que, certamente, será uma tarde de nervos para os amantes do futebol, há bons petiscos disponíveis na “carta de delicatessen”, do chefe Mário Rodrigues, como o prego à Bonaparte (€7) ou o bife à Klaus (€16), criado em homenagem a Klaus Teichgräber, o fundador do bar. Av. Brasil, 130, Porto > T. 22 618 8404 > seg-qui 17h-2h, sex-sáb 17h-3h

14. Clube Porto Rugby

Instalado há três anos na cave do histórico Ateneu Comercial do Porto, o bar tem argumentos que não se esgotam nos jogos de futebol, mesmo que sejam decisivos, como acontece neste sábado, dia 18. Durante 90 minutos, os olhos estarão, certamente, postos na tela gigante ou nas três televisões. Mas, entre os pretextos para o fazer descer o Beco de Passos Manuel, estará o regresso da sandes de carne assada, a oferta de uma cerveja de pressão se pedir um hamburguer de carne alentejana e, claro, os já famosos mini preguinhos com bife de lombo, em manteiga de alho e salsa, ou as pub fries (batatas fritas com queijo gratinado, presunto e bacon). Falta só dizer que embora seja um lugar para os sócios do Ateneu, qualquer um ali pode entrar, pagando €1 por um dia. Beco de Passos Manuel (Cave do Ateneu Comercial do Porto), Porto > T. 91 208 0150 > ter-qua 19h-24h, qui 19h-2h, sex 19h-3h, sáb 17h-3h

15. Cufra

Aberta desde o ano da Revolução, a cervejaria e marisqueira, na Avenida da Boavista, continua a ser lugar privilegiado para assistir aos jogos de futebol. Nas duas salas, com capacidade para receber 250 pessoas, há um ecrã gigante e mais três televisões onde ver a bola. Para trincar (ou esquecer os nervos, vá!), há uma série de petiscos disponíveis na carta de snack – preguinhos, pica-pau, cachorro especial -, além das célebres francesinhas (a partir €9) e hambúrgueres. O marisco é sempre o prato forte da casa (ameijoas à Bulhão Pato, navalheira, sapateira, gambas ou lagosta). Se preferir a carne, conte com várias opções de bifes. F.A. Av. da Boavista, 2504, Porto > T. 22 617 2715/ 91 623 0318/ 96 752 7289/ 93 660 3077 > seg-dom 12h-02h

16. Cervejaria Galiza

A antiga cervejaria, de 1972, tem três ecrãs plasma para assistir aos jogos de futebol nas mesas ou ao balcão. Aos sábados, é dia de bacalhau à Zé do Pipo, de polvo à lagareiro, de rosbife à inglesa e de arroz de pato à antiga – que saem a qualquer hora. Mas há outras sugestões na carta, como as francesinhas, os pratos de marisco (entre eles, a açorda de marisco e as ameijoas à espanhola), ou o prego no pão. A casa oferece duas horas de estacionamento gratuito no parque Mota-Galiza. F.A. R. do Campo Alegre, 55, Porto > T. 22 608 4442 > seg-dom 8h-01h45

17. Chamiço

Abriu em 1972 e apanhou o 25 de Abril em grande euforia pelas francesinhas, famosas desde esse tempo. Foi local obrigatório para várias famílias “bem” da cidade, mas, com o andamento da democracia tornou-se definitivamente um restaurante sem classes. Hoje, as suas torradinhas com manteiga, de entrada, e o marisco (sobretudo gambas ao natural), continuam a atrair clientes de várias gerações, sobretudo fora de horas. Já neste século, com o futebol a multiplicar-se diariamente por vários canais televisivos, o Chamiço ampliou o seu espaço, abriu-se às novas exigências e tornou-se um local alternativo ao sofá de casa ou ao estádio. M.C R. da Constituição, 1057, Porto > T. 22 502 5001 > seg-sáb 12h-1h45, dom 12h-24h

18. Dickens

Os clientes poderão ver, simultaneamente, os dois jogos decisivos do campeonato em ecrãs diferentes, neste pub ao estilo inglês da avenida da Boavista, com decoração carregada de velharias. Há sempre cervejas a rodar (existem cerca de 40 referências) e, para petiscar, entre outras sugestões, têm bifes de lombo, asas de galinha com molho picante, pregos e outros pratos apurados. J.L Av. da Boavista, 901, Porto > T. 22 110 7805 > dom-qua 18h-01, qui-sáb 18h-02h

19. Restaurante My Palace

Aberto há 6 anos, o My Palace alia o requinte discreto à boa mesa, capaz de agradar a todos os gostos. À entrada tem uma sala tipo diner americano, mas com estilo, para uma refeição mais reservada, e só depois se encontra a sala principal, ampla e cheia de luz. Para garantir lugar na primeira fila o melhor mesmo é reservar com antecedência, pois em dias de jogo no Estádio do Dragão, como acontece neste sábado, 18, o mais certo é encontrar as duas salas, com 200 lugares, completamente lotadas. A simpatia no atendimento, a localização, a dois passos do Parque da Cidade, o convívio civilizado entre adeptos de clubes rivais e, claro, as francesinhas XL, com bife do lombo (€14,50), os pregos em prato e a cerveja sempre no ponto, são apenas pormenores, mas fazem toda a diferença. Av. da Boavista, 4191, Porto > T. 22 496 4450 > seg-sáb 12-2h, dom 12h-24h

20. Nortada