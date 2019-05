15 programas grátis para celebrar o Dia e a Noite dos Museus

Horários alargados, entrada livre e programação reforçada assinalam o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus, dias 18 e 19 de maio, respetivamente. Em Lisboa, a Fundação Gulbenkian estreia Noites Modernas, nesta sexta, 17, com visitas guiadas, DJ sets e espetáculos de circo. Aproveite o embalo e siga estas 15 sugestões que se estendem também para lá do pôr do sol, em Lisboa, Porto, Cascais, Sintra, Mafra, Coimbra e Santa Maria da Feira

1. Noites Modernas, Fundação Gulbenkian, Lisboa

A Fundação Calouste Gulbenkian estreia Noites Modernas, nesta sexta, 17, mantendo as portas abertas até à meia-noite. O programa desta primeira edição, para todas as idades, tem início às 17h, com visitas guiadas por curadores à Coleção Moderna (17h-18h45, de 15 em 15 minutos) e uma performance de Novo Circo, pela Companhia Armazém Aér(i)o (19h-22h30, várias sessões). Mas há mais: concertos de jazz, sessões de poesia, música eletrónica, conversas com artistas, uma seleção bem-humorada de vídeos da Coleção Moderna, de autoras ou cuja temática gira em torno da mulher. Destaque ainda para Uma Breve Incursão na Poesia Contemporânea Escrita por Mulheres (22h30) e para o DJ set, entre as 19h e a meia-noite, a animar a esplanada da cafetaria.

O Dia Internacional dos Museus, no sábado, 18, será também assinalado a partir das 10h, com mais um espetáculo de circo, seguindo-se um debate para pais e filhos com o tema Artistas, artistas mulheres, o que é que isso interessa e outras questões importantes. Além das visitas guiadas à exposição O Pirgo de Chaves, de Francisco Tropa, haverá ainda jogos de tabuleiro, em parceria com a editora Devir, no átrio da Biblioteca de Arte, e dança entre obras de arte: um solo (15h), pelo bailarino Jorge Vaz, numa coreografia de Ricardo Flores (Conservatório Internacional Annarella Sanchez); e um dueto (17h), pelos bailarinos Jorge Vaz e Marta Mendo Dias. Fundação Calouste Gulbenkian > Av. Berna, 45A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 17-18 mai, sex 17h-24h, sáb 10h-18h30 > grátis, mediante levantamento de bilhete no próprio dia (2 bilhetes por pessoa), a partir das 16h, na Coleção Moderna

2. Visita Aqueduto 360º, Lisboa

O Museu da Água, em parceria com o Amoreiras 360º Panoramic View, assinala a Noite Internacional dos Museus, neste sábado, 18, com um roteiro especial, guiado por uma personagem da História de Portugal. El Rei D. João V, O Magnânimo, conduz o passeio com partida no Aqueduto das Águas Livres, onde fará uma introdução histórica, para depois levar os visitantes até ao miradouro do Amoreiras, a 174 metros de altura do nível do mar, e observar a cidade. Dali, a visita guiada prossegue para o Reservatório da Mãe d’Água, construído para receber e distribuir as águas, terminando no terraço deste reservatório. O passeio tem três horários (18h30, 19h30 e 20h30) e será efetuado em grupos de 30 pessoas. Aqueduto das Águas Livres > Cç. da Quintinha, 6, Lisboa > 18 mai, sáb 18h30, 19h30, 20h30 (não aconselhável a menores de 8 anos) > Informações e inscrição (obrigatória) pelo T. 21 810 0215 ou através do email mda.epal@adp.pt > grátis

3. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Este sábado, 18, no Museu de Nacional de Arte Antiga (MNAA), e assinalado o Dia Internacional dos Museus ao longo do dia, com visitas orientadas às obras da coleção, uma visita-jogo para crianças a partir dos 6 anos e a inauguração de Ver de perto. Painéis de São Vicente - ecrã interativo, celebra-se a Noite Europeia dos Museus ao ar livre e com vista para o rio Tejo. Encerradas as portas do museu, às 18 horas, a festa faz-se no jardim com animação e um Happening Operático, com Catarina Molder (21h30). Depois, às 22 horas, solta-se a música na MNAAparty, com os DJ David Mourão Ferreira, Maria Tengarrinha e João Botelho. O restaurante do museu estará também aberto até às 24 horas. R. das Janelas Verdes, Lisboa > T. 21 391 2800 > 18 mai, sáb 10h-18h, 18h-24h > grátis

4. Castelo de S. Jorge, Lisboa

Neste sábado, 18, a partir das 20 e 30, começa a festa no Castelo de S. Jorge com demonstrações de artes bélicas, danças de época no Paço, visitas e oficinas pelo Serviço Educativo do Castelo (Arqueologando, Historiando e Oficina dos Afonsinhos) e o já tradicional Cortejo Real da Meia-Noite. O programa para todas as idades inclui ainda a apresentação da peça Bô é o Asno que me Leva, de Gil Vicente, pela Companhia da Esquina, integrado no Festival FIMFA. R. de Santa Cruz, Lisboa > 18 mai, sáb 20h30-24h > grátis

5. Palácio Nacional de Mafra

Na sexta, 17, há uma noite especial em Mafra. Noite no Palácio é a oportunidade para fazer um passeio noturno pelo monumento barroco e insere-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 maio). As visitas guiadas começam às 20 horas, prolongando-se até às 22 horas, e serão especiais não só pelo horário, mas também porque permitirá ver o palácio “habitado” por personagens vestidas à época. A entrada é livre, organizada em grupos de 30 pessoas, no máximo, por ordem de chegada. Convém ir cedo, portanto. Terreiro D. João V, Mafra > 17 mai, sex, 20h-22h > grátis > Informações T. 261 817 550

6. Museu Arpad-Szenes Vieira da Silva, Lisboa

Na Praça das Amoreiras, o Museu Arpad-Szenes Vieira da Silva assinala a Noite Europeia dos Museus neste sábado, 18, com um programa que inclui uma visita guiada à exposição Lusofonia – A Beleza Insensata, Col. Treger-Saint Silvestre, às 18 horas, com o curador António Saint Silvestre, um concerto pelos Solistas da Metropolitana com obras de Dvorák e Penderecki (19h) e o lançamento do catálogo da exposição A Metade do Céu, projeto de Pedro Cabrita Reis (20h30). Nesta noite, em que a entrada no museu é livre até às 23h30, aproveite ainda para ver a exposição O Jardim-Bosque, de Bárbara Assis Pacheco, na Casa-Atelier, composta por 36 cadernos-harmónio desenhados a tinta-da-china. O Vieira Café estará também aberto, com bebidas, salgado e doces da Sam Pastelaria Saudável. Pç. das Amoreiras, 56, Lisboa > Casa-Atelier Vieira da Silva > Alto de São Francisco, 3, Lisboa > T. 21 388 0044 / 53 > 18 mai, sáb 18h-23h30 > grátis

7. Museu do Ar, Sintra

Em Pêro Pinheiro, o Museu do Ar também vai estar em festa neste sábado, 18. Durante o dia, há visitas gratuitas às aeronaves, áreas operacionais e à Academia da Força Aérea. Para a noite, a partir das 19 horas, estão programadas atuações musicais, danças de salão e os sempre aguardados sorteios para batismos de voo, mantendo-se as portas do museu abertas até à meia-noite. Para lá do Bar Cockpit, haverá street food. Granja do Marquês, Pêro Pinheiro, Sintra > T. 21 967 8984 > 18 mai, sáb 10h-24h > grátis

8. Bairro dos Museus, Cascais

Este ano, em Cascais, o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus celebram-se no sábado, 18, e a câmara municipal, juntamente com a Fundação D. Luís, volta a apostar numa programação diversificada, para todos os públicos, que inclui todos os equipamentos do chamado Bairro dos Museus. Entre visitas encenadas, exposições, concertos, ateliês para crianças, recriações históricas, música e conferências, com entrada gratuita, o destaque vai para 1920 Baile no Museu, um baile de época, às 21 e 30, no Museu Condes de Castro Guimarães. À mesma hora, na Casa de Histórias Paula Rego, a companhia Vórtice Dance apresenta um espetáculo de dança, luz e projeção a partir da exposição Paula Rego Anos 80. A pensar nas crianças, há sessão de contos e a atividade Vamos Dormir no Museu, no Museu do Mar Rei D. Carlos (inscrição: museumar@cm-cascais.pt ). O programa encerra com Ceia Real, às 23 horas, no Forte S. Jorge de Oitavos, que inclui teatro, cantigas, trovas e música à época (inscrição: forte.oitavos@cm-cascais.pt ). Bairro dos Museus, Cascais > 18 mai, sáb 10h-23h > https://www.cascais.pt/evento/dia-internacional-dos-museus-noite-europeia-dos-museus > grátis

9. Galeria da Biodiversidade – Centro de Ciência Viva, Porto

No sábado, 18, , este centro de ciência viva que ocupa a Casa Andresen, propõe uma visita noturna guiada que celebra a diversidade de seres vivos do planeta Terra, descobrindo, ao mesmo tempo, a sua importância na manutenção do equilíbrio da vida. É um museu que cruza a biologia com a história natural, através de 49 polos expositivos e instalações. R. do Campo Alegre, 1191, Porto > T. 22 040 8700 > 18 mai, sáb 21h-22h > inscrição galeria@mhnc.up.pt > grátis

10. Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto

Uma “Jogatina no Museu”, tendo como palco a exposição de Joana Vasconcelos, “I’m your Mirror”, patente até 24 de junho, é a proposta do Museu de Serralves para as famílias na Noite Europeia dos Museus. Um jogo de tabuleiro, sob a orientação das formadoras Raquel Correia e Sónia Borges, servirá de pretexto para descobrir, desenhar e interpretar as obras que a artista apresenta nesta mostra . O limite máximo é de 30 pessoas. R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > 18 mai, sáb 21h-23h > grátis

11. Jardim Botânico do Porto – Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto

A temática “No Mundo das Suculentas” sugere uma visita orientada à coleção de catos e suculentas do jardim de estilo romântico por onde passeava (e se inspirava) Sophia de Mello Breyner, junto à casa dos seus avós, a Casa Andresen, levando os visitantes a conhecer as estufas de catos e os jardins superiores. R. do Campo Alegre, 1191, Porto > T. 22 040 8700 > 18 mai, sáb 21h-22h > inscrição: jardimbotanico@mhnc.uc.pt > lotação: 25 pessoas > grátis

12. Museu Nacional Soares dos Reis, Porto

Aproveite-se a Noite Europeia dos Museus para visitar a exposição Júlio Resende. A Palavra e a Mão que, entretanto, foi prolongada até 16 de junho. Na noite de sábado, 18, haverá duas visitas orientadas noturnas (19h30 e 22h30) a esta mostra que apresenta a relação do pintor com escritores como Vergílio Ferreira, Eugénio de Andrade, Mário Cláudio, Vasco Graça Moura, Fernando Namora ou Viale Moutinho. R. D. Manuel II, Porto > T. 22 339 3770 > 18 mai, sáb 19h30, 22h30 > grátis

13. Alfândega do Porto

Através de uma performance de circo contemporâneo (com o uso de acrobacia, corda aérea e malabarismo luminoso), explica-se a história do edifício da Alfândega Nova e o trabalho de milhares de funcionários aduaneiros (como os guardas fiscais, os estivadores e os manobradores de gruas), ao longo dos tempos. No Centro de Congressos, aproveite-se para visitar a exposição do artista holandês M. C. Escher que, neste sábado, 18, estará aberta até à meia-noite, com um preço especial (€5, inclui audioguia). R. Nova da Alfândega, Porto > T. 22 340 3000 / 24 > 18 mai, sáb 21h30-24h > grátis

14. Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra

À boleia da inauguração da exposição temporária CATA.VENTOS Cá de Casa, que acontece às 12h30 deste sábado, 18 – composta por vários exemplares de cataventos encontrados em igrejas da cidade, entre as quais a de Santa Cruz –, o Museu Nacional Machado de Castro assinala o Dia Internacional dos Museus com um programa especial a partir das 21 horas. Tem início às 21 horas, com a conversa “Cataventos ao sabor do vento”, conduzida pelo conservador Pedro Ferrão. Pelas várias salas do museu, o ator Ricardo Kalash fará uma visita dramatizada, com o título O Guarda-Chaves. Conte ainda com um teatro de sombras, a sessão Estória com cataventos e um concerto multimédia com João Vasco (piano e vídeo), Pedro Lopes (violino) e Fernando Costa (violoncelo). Lg. Dr. José Rodrigues, Coimbra > T. 239 853 070 > 18 mai, sáb 21h-24h > grátis

15. Museu do Papel Terras de Santa Maria, Santa Maria da Feira