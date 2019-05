LeV – Literatura em Viagem: 8 razões para não perder o festival, em Matosinhos

Sob o tema A Última Viagem, o LeV – Festival de Literatura de Matosinhos chega à 13ª edição, com duas dezenas de autores convidados que se juntam, entre esta sexta, 10, e domingo, 12, num novo palco: o Teatro Municipal Constantino Nery. Em 8 pontos, resumimos o programa do festival

1. Casa nova

Este ano, apenas a sessão de abertura do LeV – Literatura em Viagem acontece na Câmara Municipal de Matosinhos (no salão nobre), nesta sexta, 10, às 21h30, com Artur Santos Silva, ex-presidente do conselho de administração da Fundação Gulbenkian, a “viajar” sobre os 45 anos da Democracia. Nos dois dias seguintes, 11 e 12, as restantes conversas do festival acontecem no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery (Av. Serpa Pinto, 242), para onde se mudará por uma questão de logística – a sala tem capacidade para acolher 250 pessoas. Uma nota: durante o festival, estará disponível, gratuitamente, o estacionamento na DocaPesca.

2. Tema

A edição número 13 inspirou-se, em sentido figurativo, na temática “A Última Viagem”. Fernando Rocha, vereador da Cultura de Matosinhos, justifica tratar-se de uma chamada de atenção para os tempos atuais: “Não é que estejamos a caminhar para o abismo, mas é tempo de pensar que podemos estar a trilhar caminhos que podem não ter saída”, diz à VISÃO Se7e.

3. Os destaques desta edição

O escritor inglês Alan Hollinghurst (vencedor do Man Booker Prize em 2014, com A Linha da Beleza) e o professor e escritor português Frederico Lourenço (Prémio Pessoa 2016), tradutor da Bíblia grega diretamente do texto original, debatem “A literatura como viagem” (11 mai, sáb, 16h), numa conversa moderada pelo jornalista britânico Oliver Balch, atualmente a viver no Porto, autor de três livros de viagens sobre a Índia, América do Sul e País de Gales.

No domingo, dia 12, o destaque vai para uma entrevista de vida a Michael Cunningham (às 16h), moderada pela escritora e crítica literária Filipa Melo. Vencedor dos prémios Pulitzer e PEN/Faulkner 1999 com As Horas, o escritor norte-americano é autor de, entre outros romances, Uma Casa no Fim do Mundo, Ao Cair da Noite e Sangue do Meu Sangue.

4. Conversas

“Portugal como último destino” é o tema da primeira mesa-debate (11 mai, sáb 15h), com Fernando Ribeiro (músico dos Moonspell) e José Milhazes, com moderação de Pedro Vieira, sobre viagens extraordinárias que terminam em Portugal. Ainda no sábado, 11, o jornalista e escritor Fernando Dacosta e Fernando Vendrell conversam sobre a produção literária e cinematográfica inspirada em Natália Correia, Vera Lagoa e Snu Abecassis (às 17h), com moderação de Rui Pedro Tendinha.

Já no domingo, 12, Helena Vasconcelos e Mário Correia debatem “O Céu como destino” (15h), a partir de histórias de viagens, mitos e incertezas como a que rodeou o desaparecimento de Artur Sacadura Cabral. As pequenas e grandes tragédias na navegação serão também tema para o debate “Heróis do mar e não só” (às 17h), que junta o realizador João Canijo e o escritor e historiador Rui Tavares. Andará à volta da ciência o último debate do festival (às 18h), com o físico Carlos Fiolhais e o astrónomo Rui Agostinho a debaterem os erros e os azares que rodearam a conquista do Espaço, numa conversa moderada por Miguel Gonçalves.

5. Apresentação de livros

Alberto S. Santos (acaba de publicar o romance Amantes de Buenos Aires) e Vítor Pinto Basto (autor, entre outros, do romance Morto com Defeito) apresentam as suas obras mais recentes. A conversa (11 mai, sáb 18h30) é moderada pelo jornalista Júlio Magalhães e pelo vereador da cultura de Matosinhos, Fernando Rocha.

6. Oficina de tradução

Nuno Quintas organiza uma oficina de tradução, sob a temática "O que é traduzir?", de entrada gratuita (requer inscrição prévia), na manhã de sábado, 11, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca (R. Alfredo Cunha, 139).

7. Espetáculos

O processo de escrita e de tradução serve de base ao espetáculo Na Tua ou na Minha Língua” (11 mai, sáb 21h30), que reúne escritores e tradutores de Portugal, Espanha, Roménia, Itália, Holanda e Bélgica. São eles: Pedro Viegas, Fábio Guidetti, Maud Vanhauwaert, Simone Atangana Bekono e Xénon Cruz. Segue-se uma leitura encenada (22h30), à volta da dramaturgia no Brasil, em Portugal, Espanha e Cabo Verde, feita a partir de uma residência que envolveu Cecília Ferreira, Caplan Neves, Fabio Brandi Torres, Inmaculada Alvear, Jorge Louraço e Luís Miguel Cruz.

8. Exposição