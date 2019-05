Arte urbana, concertos e um mercado no festival Tons da Primavera, em Viseu – e é tudo grátis

Artistas de arte urbana ocupam ruas, parques e até um posto da GNR de Viseu a convite da quinta edição do Festival de Street Art Tons da Primavera, a maior de sempre. Até domingo, 12, há visitas guiadas pelos lugares intervencionados, concertos, oficinas, provas de vinhos da região e uma exposição de fotografia em três praças da cidade. Tudo grátis, vale sempre a pena repetir

Mais uma chapa, mais uma viagem. Venha daí conhecer as quinze intervenções do roteiro de arte urbana da cidade de Viseu. À 5ª edição, a maior de sempre, o Tons da Primavera junta, ao mapa de pinturas e instalações já existente, os trabalhos de Miquel Wert e Lula Goce “dois dos nomes mais influentes da arte urbana em Espanha”. Ao convidar artistas ligados às Belas Artes, como a pintura ou a ilustração, Jorge Sobrado, vereador da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Viseu, procura “inovar nas expressões, não confinando o street art ao grafitti”.

Assim, pela primeira vez, há também objetos artísticos tridimensionais, concebidos por Glam, e esculturas em ferro, criadas por Luís Daniel, além de um horto vertical, projeto artístico e educativo, pois vai precisar de cuidados para se manter, de Rosália Marques. E ainda a intervenção do fotógrafo Pedro Raposo Mendes, em três praças do centro da cidade, com uma galeria de imagens de grande formato, inspiradas na gastronomia e nos produtos locais.

Ao convidarem-se ilustradores, designers e pintores, renovava-se a cidade e acrescentam-se pretextos para visitá-la e ir à descoberta. “O street art tem a força e o mérito de renovar a cenografia urbana, às vezes até em lugares pouco habituais, fora do circuito.”

Depois de pintar murais no Aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, e no Aeroporto Amílcar Cabral, na ilha do Sal, Tuto Sousa, artista plástico cabo-verdiano, intervém no posto da GNR, em Abraveses, numa obra colorida e com muitas histórias para contar. Já o brasileiro Utopia vai pintar uma empena da Associação de Tondelinha, em Orgens. A eles, juntam-se os portugueses Hazul, Regg, Oker & Asno, Glam e a dupla Draw & Contra, esta última com uma obra de tributo a Dom Zeferino, nome intimamente ligado à gastronomia de Viseu no século XX. Além, claro, de artistas da cidade, como a ilustradora Rosário Pinheiro e o coletivo Ergo Bandits.

Depois de um longo percurso de visita por 60 intervenções artísticas de arte urbana - quinze das quais produzidas já este ano -, que levam os visitantes a descobrir quintas, ruas, escolas e parques, na cidade de Viseu, bem como fora do perímetro urbano, há muito mais para ver, ouvir e fazer no Mercado 2 de Maio. É o caso de Drink and Draw, que junta provas de vinhos, com a presença de produtores da região, e uma sessão de desenho criativo, novidade desta edição, direcionada para adultos e crianças, sem experiência nesta área. E ainda conversas com os artistas do festival de street art e com chefes de cozinha de restaurantes da cidade, como Diogo Rocha, Luís Almeida e Hugo Marques.

No palco, na Fonte das 3 Bicas, depois de B Fachada, vão estar nesta sexta, 10, os Capitão Fausto (22h), seguidos de Galo Cant’Às Duas, banda de Viseu que encerra a noite. No sábado, 11, há Orelha Negra (22h) e Xinobi (23h30). Motivos não faltam, portanto, para (re)descobrir a cidade de Viseu e arredores.

Tons da Primavera > Viseu > 9-12 mai, qui-dom > grátis