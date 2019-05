Loulé Criativo: Um olhar contemporâneo sobre saberes antigos

1 / 8 Jorge Gomes - Click Time Photo 2 / 8 D.R. 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 Jorge Gomes - Click Time Photo

São peças ousadas e arrojadas, de vestuário, decoração ou simplesmente utilitárias, as que estão à venda no número 6 da Rua do Município, em Loulé, numa loja devoluta que, até ao final deste mês, de quinta a sábado, entre as 10 e as 15 horas, serve de poiso a mais uma pop-up store do Loulé Design Lab (louledesignlab.pt). A incubadora de criadores e de designers locais é um dos principais vértices do Loulé Criativo (loulecriativo.pt), projeto camarário iniciado há cerca de quatro anos, com o “objetivo de criar uma comunidade criativa, fixando-a no concelho, e de fazer contaminações entre as técnicas antigas e os novos criadores”, explica à VISÃO Se7e a diretora municipal, Dália Paulo, 44 anos. “A maior parte das criações é inspirada em saberes antigos, sim, mas com uma leitura assumidamente contemporânea. Não se trata de um projeto saudosista, bem pelo contrário, até porque, muitas vezes, nem sequer se consegue fazer uma relação imediata entre a peça e as técnicas que a inspiraram”, sublinha.

Em paralelo, o Loulé Criativo abriu na cidade diversos espaços comunitários para artesãos, como é o caso da Casa da Empreita (dedicada à cestaria de palma) e das oficinas dos caldeireiros, relojoeiro, do barro e dos cordofones (instrumentos músicais de corda), todas elas abertas ao público. “Funcionam como uma mostra das atividades tradicionais do concelho”, salienta Dália Paulo. Outra vertente tem que ver com o turismo criativo, tendo sido formada uma rede de 17 parceiros locais com atividades permanentes no concelho. No próximo dia 1 de junho, será inaugurada a sede do Loulé Criativo, no renovado Palácio Gama Lobos, onde vão funcionar várias salas de exposição e uma loja em permanência do Loulé Design Lab.

www.loulecriativo.pt > www.louledesignlab.pt > Convento do Espírito Santo, 1º andar > R. Vice Almirante Cândido Reis, 24, Loulé > T. 289 400 879