Crónica por Lisboa: Flores e querubins

Os lugares da cidade, as histórias escondidas e os pequenos prazeres. A crónica quinzenal Por Lisboa, pela jornalista Rosa Ruela

A entrada da sede do Grupo Desportivo da Mouraria cheira intensamente a flor de laranjeira e a Santos Populares, sentimos antes de darmos por uma pequena árvore e alguns adereços prontos para a próxima marcha de junho. O esforço de subir a íngreme Travessa da Nazaré abrira-nos o nariz, os pulmões e a vontade de rever o teto de madeira pintado do antigo salão nobre do Palácio dos Távora. E tantas flores e dourados só podiam ser um bom prenúncio de que continuava a haver vida por ali.

Embora solarengo, o prédio entre os números 13 e 21 passaria desapercebido não fosse o seu pórtico “alto e rasgado” descrito por Norberto de Araújo nas Peregrinações em Lisboa. Desde que, no final dos anos 30, o jornalista por ali andou à cata de mais umas boas histórias da História da cidade, o velho palácio setecentista terá perdido tinta e brilho, mas ainda surpreende quem nele entra.

Tanto tempo depois, as suas varandas continuam a oferecer uma vista soberba para os telhados, o castelo e o rio, apenas suplantada pelos silhares de azulejos (de padrão ou pombalinos, muitos também a cobrirem a cozinha-feita-bar) e sobretudo – o nosso coração não hesita – pelos querubins pintados entre rosas, no teto do salão. Azar dos Távoras, que tudo perderam; sorte a nossa, que agora jogamos bilhar de nariz no ar.