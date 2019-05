Vibrações graves no novo Hot Five Jazz & Blues Club - Uptown, no Porto

O antigo Cinema Nun’Álvares, no Porto, reabriu como clube de jazz e blues, com espetáculos de stand-up comedy, ao domingo à noite. A decoração mantém-se, como parte do encanto no novo Hot Five Jazz & Blues Club - Uptown

O movimento noturno voltou à Boavista, no Porto, pelo menos de quinta a domingo. Depois de várias décadas ligado à Sétima Arte, o Cinema Nun’Álvares acaba de reabrir como clube para dar música à cidade. A expectativa era grande, confessamos, pois, como muitos portuenses, assistimos nesta sala a filmes inesquecíveis. Logo à entrada, vê-se a antiga máquina de projeção, algumas cadeiras da plateia e fotografias, a preto-e-branco, recuperadas dos anos 60. “Aproveitamos muita coisa, não deitamos paredes abaixo, mantivemos o bar e até o palco em meia-lua”, diz Alberto Índio, 38 anos, proprietário do novo Hot Five Jazz & Blues Club – Uptown.

Da bilheteira ao lobby, o cenário mantém--se inalterado e os tons de azul e de verde, das paredes e da alcatifa, acompanham-nos até à sala de concertos. Nota-se que os anos passaram por aqui, sendo este uma parte do encanto deste lugar. “O Hot Five é um clube de jazz e blues, em que prevalece a qualidade da música”, frisa Alberto. “Não vamos ter bandas de heavy metal, mas de funk, soul e country music é bem possível.” Na sala, em anfiteatro, as cadeiras do cinema, que foram apenas adaptadas à nova função, acomodam-se em três patamares, ao lado de mesas baixas e de candeeiros à média luz. “É uma sala de espetáculos para se estar”, nota o proprietário. Três dias por semana há música ao vivo, sendo as quintas ocupadas por vozes femininas, como Mariana Vergueiro, Fátima Serro e Sónia Pinto, acompanhadas pela banda residente. A noite de domingo fica reservada ao humor, com espetáculos de stand-up comedy.

Com uma lotação de 90 lugares sentados, aos quais se somam 50 de pé, o Hot Five tem dois bares: um à entrada, especializado em vinho do Porto e do Douro, outro na sala de concertos, com cerveja, gin, whiskies e cocktails. O clube, com o mesmo nome daquele que Alberto Índio abriu, há 13 anos, no Largo Actor Dias, na Batalha, também aceita reservas. Vá mesmo sem mesa, pois, com sorte, acaba sentado em frente ao palco. Embalado por vibrações graves e vozes suaves, a lembrar os clubes de Nova Iorque.

O Cinema Nun’Álvares foi inaugurado no final da década de 1960, com uma única sala para 192 pessoas. Em 2006, por falta de público, encerrou. Reabriu quatro anos depois e voltou a fechar em 2011.

Hot Five Jazz & Blues Club – Uptown > R. Guerra Junqueiro, 495, Porto > T. 93 464 0732 > qui-dom, 21h30-2h30 > A partir €5 (reservas booking@ hotfive.pt €8 a €10)