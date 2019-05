Turb'Ó Baile, em Lisboa: Não há festa como esta

O melhor é ir entoando: “Mãe querida, mãe querida/ O melhor que a gente tem.” O próximo Turb'Ó Baile vai ter a Ágata, música popular, um bar aberto de tremoços e de camarão cozido. E é já neste sábado, 4

Caro leitor, gosta de fazer comboios nas pistas de dança, cantar efusivamente as letras de música popular (incluindo a que é conhecida por pimba) e vestir-se como nos anos 80 ou 90? Este Turb’Ó Baile – organizado pelos mesmos criadores das festas Rebel Bingo, Push the Button ou Revenge of the 90’s – é a solução ideal. Aos primeiros dançarinos a chegar (este sábado, 4, em local revelado apenas nessa manhã) promete-se ainda pratinhos de camarão “à la gardene”, acompanhado por uma “jola” fresquinha, e bar aberto de tremoços até à 1 hora da madrugada. O ponto alto desta festa mensal, dedicada à música popular portuguesa de todas as épocas, estará, no entanto, a cargo de Ágata. Por isso, o melhor mesmo é ir treinando este refrão, para não fazer má figura: “Mãe querida, mãe querida/ O melhor que a gente tem/ Não há outro amor na vida/ Igual ao amor de mãe.” Pela noite dentro, haverá ainda um outro artista-surpresa e o quarteto habitué Show Daqui Pra Fora. Entre pausas nas cantorias e passos de dança, os mais aventureiros (ou saudosistas...) podem também participar no campeonato de matraquilhos e de setas, e arriscar ser eleito no concurso do melhor “modelito” azeiteiro do baile.

Foi durante as festas da freguesia de Campelos, em Torres Vedras, perante uma plateia de cerca de quatro mil pessoas, que nasceu o primeiro Turb’Ó Baile. A este palco de aldeia subiram Ruth Marlene, Saúl e Melão. “Foi aqui que testámos a ideia e limámos as arestas deste baile que vai já na quarta edição”, diz Paulo Silva, da New Collective, a empresa responsável pela organização. Seguiram-se outros palcos, nomeadamente, a discoteca Bolero, em Alcântara, e a sala de espetáculos Lisboa ao Vivo, em Marvila. “Na verdade, criámos uma festa que lembra os Santos Populares – onde tudo sai à rua, canta e dança este tipo de música –, mas esta acontece o ano inteiro”, acrescenta. A localização secreta vem dos tempos das Rebel Bingo, que começaram em Londres e que rapidamente se espalharam por outras cidades. “As pessoas soltam-se e não é só pela música pimba, que é fácil de cantar e que fica no ouvido. Todo este universo é viciante.” E a verdade é que, em matéria de vícios, há outros piores.

Turb'Ó Baile > Local secreto desvendado na manhã da festa > 4 mai, sáb 23h-6h > €15