Out Jazz: De maio a setembro, há música à solta nos jardins de Lisboa

A 13ª edição do Out Jazz está de volta aos jardins da Lisboa. O festival de música ao ar livre vai ter sessões todos os domingos de maio a setembro, com bandas, DJ’s nacionais e internacionais, e ainda, comes e bebes

Cinco jardins, 22 domingos, 44 bandas e DJ's. São estas as contas que se fazem à 13ª edição do Out Jazz, o festival ao ar livre, com estrada gratuita, que decorre entre maio a setembro, em Lisboa. A programação inclui vários concertos com bandas, DJ's nacionais e internacionais, e ainda, comes e bebes, para que a festa seja completa.

O mês de maio é passado à beira-rio, no relvado da Torre de Belém, onde neste domingo, 5, atuam Trance Trio e João Tenreiro. Por este palco, hão de passar ainda nomes como Jéssica Pina e Sheri Vari, Alta Cena e Antoine Gilleron, Calú Moreira e Lucky. Os concertos são sempre ao domingo, às cinco da tarde, muda apenas a música, dos ritmos do jazz ao hip-hop, e o jardim. Até setembro, o Out Jazz vai passar pela zona envolvente ao lago do Jardim do Campo Grande (junho), pelo coreto do Jardim da Estrela (julho), pela cénica Ribeira das Naus e pelo amplo Parque da Bela Vista – os dois últimos são uma estreia no festival.

Apanhar banhos de sol, encontrar-se com amigos, namorar e dançar, cabe tudo neste festival que, seguindo as linhas da edição anterior, volta a associar-se ao Movimento Claro, promovendo comportamentos sustentáveis. É, por isso, que no Out Jazz não vai encontrar palhinhas e os copos são reutilizáveis, podendo ser adquiridos em qualquer altura pelo valor de 1 euro. Solte-se então a música, que está tudo a postos para domingar!

Out Jazz > 5 mai-29 set, dom 17h > grátis

Calendário

Maio - Jardim da Torre de Belém

5 - Trance Trio /João Tenreiro

12 - Jéssica Pina / Shéri Vari

19 - Alta Cena /Antoine Gilleron

26 - Calú Moreira / Lucky

Junho - Jardim do Campo Grande

2 - Ze Cruz Quarteto - Projeto Ussegundo / Kisluk

9 - Gaspar / Nuno Di Rosso

16 - Samuel Lercher Trio / Miguel Sá

23 - Komet / Ki

30 - Outer Game / Jeff Lennon

Julho - Jardim da Estrela

7 - WSP - Woody Shaw Project / M&M (Mellow)

14 - Hitchpop / Pedro Tenreiro

21 - Leon Baldesberger S Meersalz / Hugo

28 - Jorge da Rocha / Mónica Mendes

Agosto - Ribeira das Naus

4 - André Carvalho Group / Ramboiage & Ruca Moreira

11 - Alba Careta Grupo / Gatu Preto

18 - Prêtu / Fellaz

25 - Centauri / Cúmbalélica

Setembro - Parque da Bela Vista

1 - Max Moon / Dr. Bastard

8 - Funkoffandfly / Tiago (Musikum)

15 - Ingombota / Spirit Talk

22 - Daniel Neto Quinteto / Selecta Alice

29 - Desidério Lázaro "Homegrown" / Tighten Up Lisboa Djs