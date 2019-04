Aprender com os melhores no Manufactum – 1º Salão de Artes e Ofícios, em Lisboa

A Cordoaria Nacional recebe, a partir desta sexta, 26, o primeiro Salão de Artes e Ofícios da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. O Manufactum prolonga-se até dia 5 de maio, com workshops, oficinas e venda de objetos de design contemporâneo

Durante dez dias, os mestres e artífices da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (FRESS), mudam-se do Palácio Azurara, nas Portas do Sol, para a Cordoaria Nacional, a fim de dar vida ao Manufactum – 1º Salão de Artes e Ofícios, que ali decorre entre esta sexta, 26, e domingo, 5. A iniciativa, integrada no 66º aniversário da FRESS, tem como objetivo difundir a arte do saber-fazer, património imaterial que todos os dias é trabalhado por mãos sábias na sede da fundação, em Lisboa, mas também noutras instituições e pequenas oficinas, um pouco por todo o País.

São várias as iniciativas programadas e, entre workshops, conversas (o mercado de luxo em Portugal e a Fundação Michelangelo, parceiro internacional da FRESS, cujo foco é também a proteção dos ofícios tradicionais, são alguns dos temas) e oficinas, há oportunidade para aprender, ver e comprar. “Os nossos artesãos vão estar a trabalhar nos projetos que têm em mãos. Ao mesmo tempo, o público vai ter oportunidade de aprender, em vários workshops, a arte da talha, marcenaria, douramento, papel marmoreado ou passamanaria”, explica Vanessa Salgado, administradora da FRESS.

Além da vertente formativa, no Manufactum vão divulgar-se projetos como o Lojas com História, representado pela Leitão & Irmão ou a Chapelaria Azevedo Rua, peças manufaturadas na FRESS e ainda novos objetos de design contemporâneo criados em parceria com artistas nacionais e estrangeiros, como Sam Baron, Marco Sousa Santos, Filipe Alarcão e Marre Moerel, disponíveis para venda.

João Pécurto

Manufactum - 1º Salão de Artes e Ofícios da FRESS > Cordoaria Nacional > Av. da Índia, Lisboa > 26 abr-5 mai, seg-dom 12h-20h > grátis > workshops €20 a €30, inscrições em www.fress.pt e através do email manufactum@fress.pt