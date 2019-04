9 concertos para celebrar o 25 de Abril

levam ao palco as novas canções de A Invenção do Dia Claro. A grande novidade do mais recente disco é o facto de ter obrigado a banda a saltar fronteiras: uma boa parte foi concretizada em São Paulo, no Brasil. Não que essa travessia do Atlântico tenha deixado uma marca muito reconhecível no estilo da banda (este é, claramente, um disco de continuidade em relação ao anterior

levam ao palco as novas canções de A Invenção do Dia Claro. A grande novidade do mais recente disco é o facto de ter obrigado a banda a saltar fronteiras: uma boa parte foi concretizada em São Paulo, no Brasil. Não que essa travessia do Atlântico tenha deixado uma marca muito reconhecível no estilo da banda (este é, claramente, um disco de continuidade em relação ao anterior

levam ao palco as novas canções de A Invenção do Dia Claro. A grande novidade do mais recente disco é o facto de ter obrigado a banda a saltar fronteiras: uma boa parte foi concretizada em São Paulo, no Brasil. Não que essa travessia do Atlântico tenha deixado uma marca muito reconhecível no estilo da banda (este é, claramente, um disco de continuidade em relação ao anterior

levam ao palco as novas canções de A Invenção do Dia Claro. A grande novidade do mais recente disco é o facto de ter obrigado a banda a saltar fronteiras: uma boa parte foi concretizada em São Paulo, no Brasil. Não que essa travessia do Atlântico tenha deixado uma marca muito reconhecível no estilo da banda (este é, claramente, um disco de continuidade em relação ao anterior

, com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

, com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

, com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas,

Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas,

Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas,

2. Fausto Bordalo Dias, Lisboa Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas, às 21h, 21h30 e 22h , com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

2. Fausto Bordalo Dias, Lisboa Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas, às 21h, 21h30 e 22h , com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

2. Fausto Bordalo Dias, Lisboa Na quarta, 24, às 21h30, a Praça do Comércio recebe o concerto de Fausto Bordalo Dias, com a Banda & Orquestra Música e Revolução, num espetáculo que junta canções de ontem e de hoje como só Fausto sabe fazer. No mesmo dia, às 21 horas, estreia-se o espetáculo de videomapping imersivo Memórias de Abril , do atelier Ocubo, projetado nas paredes dos edifícios (será assim, todos os dias, até 1 de maio, em três sessões noturnas, às 21h, 21h30 e 22h , com a duração de 20 minutos, a percorrer vários momentos da história da Revolução dos Cravos). Pç. do Comércio, Lisboa > 24 abr, qua 21h30 > grátis

Em Grândola, a noite de quarta-feira, 24 de abril, é preenchida com os concertos dos UHF e Stereossauro. A banda de António Manuel Ribeiro é a primeira a subir ao palco do Parque de Feiras e Exposições, num espetáculo com início marcado para as 22 e 30 e em que vão ouvir-se temas de 40 Anos numa Noite, trabalho que celebra quatro décadas de vida da banda, e ainda canções do álbum A Herança do Andarilho, disco de 2018 inspirado na obra de Zeca Afonso. Mais tarde, à meia-noite e meia, depois do fogo de artifício (00h20), é a vez de Stereossauro apresentar o mais recente álbum Bairro da Ponte, um trabalho que combina hip-hop e música eletrónica, baseado em samples de fado de Amália Rodrigues e Carlos Paredes. Parque de Feiras e Exposições > Al. da Feira de Agosto, Grândola > 24 abr, qua 22h30 > grátis

Em Grândola, a noite de quarta-feira, 24 de abril, é preenchida com os concertos dos UHF e Stereossauro. A banda de António Manuel Ribeiro é a primeira a subir ao palco do Parque de Feiras e Exposições, num espetáculo com início marcado para as 22 e 30 e em que vão ouvir-se temas de 40 Anos numa Noite, trabalho que celebra quatro décadas de vida da banda, e ainda canções do álbum A Herança do Andarilho, disco de 2018 inspirado na obra de Zeca Afonso. Mais tarde, à meia-noite e meia, depois do fogo de artifício (00h20), é a vez de Stereossauro apresentar o mais recente álbum Bairro da Ponte, um trabalho que combina hip-hop e música eletrónica, baseado em samples de fado de Amália Rodrigues e Carlos Paredes. Parque de Feiras e Exposições > Al. da Feira de Agosto, Grândola > 24 abr, qua 22h30 > grátis

Em Grândola, a noite de quarta-feira, 24 de abril, é preenchida com os concertos dos UHF e Stereossauro. A banda de António Manuel Ribeiro é a primeira a subir ao palco do Parque de Feiras e Exposições, num espetáculo com início marcado para as 22 e 30 e em que vão ouvir-se temas de 40 Anos numa Noite, trabalho que celebra quatro décadas de vida da banda, e ainda canções do álbum A Herança do Andarilho, disco de 2018 inspirado na obra de Zeca Afonso. Mais tarde, à meia-noite e meia, depois do fogo de artifício (00h20), é a vez de Stereossauro apresentar o mais recente álbum Bairro da Ponte, um trabalho que combina hip-hop e música eletrónica, baseado em samples de fado de Amália Rodrigues e Carlos Paredes. Parque de Feiras e Exposições > Al. da Feira de Agosto, Grândola > 24 abr, qua 22h30 > grátis

Em Grândola, a noite de quarta-feira, 24 de abril, é preenchida com os concertos dos UHF e Stereossauro. A banda de António Manuel Ribeiro é a primeira a subir ao palco do Parque de Feiras e Exposições, num espetáculo com início marcado para as 22 e 30 e em que vão ouvir-se temas de 40 Anos numa Noite, trabalho que celebra quatro décadas de vida da banda, e ainda canções do álbum A Herança do Andarilho, disco de 2018 inspirado na obra de Zeca Afonso. Mais tarde, à meia-noite e meia, depois do fogo de artifício (00h20), é a vez de Stereossauro apresentar o mais recente álbum Bairro da Ponte, um trabalho que combina hip-hop e música eletrónica, baseado em samples de fado de Amália Rodrigues e Carlos Paredes. Parque de Feiras e Exposições > Al. da Feira de Agosto, Grândola > 24 abr, qua 22h30 > grátis

Em Grândola, a noite de quarta-feira, 24 de abril, é preenchida com os concertos dos UHF e Stereossauro. A banda de António Manuel Ribeiro é a primeira a subir ao palco do Parque de Feiras e Exposições, num espetáculo com início marcado para as 22 e 30 e em que vão ouvir-se temas de 40 Anos numa Noite, trabalho que celebra quatro décadas de vida da banda, e ainda canções do álbum A Herança do Andarilho, disco de 2018 inspirado na obra de Zeca Afonso. Mais tarde, à meia-noite e meia, depois do fogo de artifício (00h20), é a vez de Stereossauro apresentar o mais recente álbum Bairro da Ponte, um trabalho que combina hip-hop e música eletrónica, baseado em samples de fado de Amália Rodrigues e Carlos Paredes. Parque de Feiras e Exposições > Al. da Feira de Agosto, Grândola > 24 abr, qua 22h30 > grátis

Na quarta-feira, 24, às 21 e 30, os Recreios da Amadora recebem o concerto Luís Portugal – De A a Z, um tributo a Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O concerto de celebração do 25 de Abril conta ainda com as vozes de Rui Vilhena (Vozes da Rádio) e Ricardo Coelho.

Na quarta-feira, 24, às 21 e 30, os Recreios da Amadora recebem o concerto Luís Portugal – De A a Z, um tributo a Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O concerto de celebração do 25 de Abril conta ainda com as vozes de Rui Vilhena (Vozes da Rádio) e Ricardo Coelho.

Na quarta-feira, 24, às 21 e 30, os Recreios da Amadora recebem o concerto Luís Portugal – De A a Z, um tributo a Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O concerto de celebração do 25 de Abril conta ainda com as vozes de Rui Vilhena (Vozes da Rádio) e Ricardo Coelho.

Na quarta-feira, 24, às 21 e 30, os Recreios da Amadora recebem o concerto Luís Portugal – De A a Z, um tributo a Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O concerto de celebração do 25 de Abril conta ainda com as vozes de Rui Vilhena (Vozes da Rádio) e Ricardo Coelho.

Na quarta-feira, 24, às 21 e 30, os Recreios da Amadora recebem o concerto Luís Portugal – De A a Z, um tributo a Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. O concerto de celebração do 25 de Abril conta ainda com as vozes de Rui Vilhena (Vozes da Rádio) e Ricardo Coelho.

s Kumpania Algazarra, fanfarra que mistura sons balcânicos, árabes, latinos e africanos com funk ou ska, dá início à festa a partir das 22 horas. Pouco antes da meia-noite, e a anteceder o espetáculo de fogo de artifício, há ainda uma apresentação do Coral da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A noite termina com o rapper Piruka, nome emergente do hip hop nacional.

s Kumpania Algazarra, fanfarra que mistura sons balcânicos, árabes, latinos e africanos com funk ou ska, dá início à festa a partir das 22 horas. Pouco antes da meia-noite, e a anteceder o espetáculo de fogo de artifício, há ainda uma apresentação do Coral da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A noite termina com o rapper Piruka, nome emergente do hip hop nacional.

s Kumpania Algazarra, fanfarra que mistura sons balcânicos, árabes, latinos e africanos com funk ou ska, dá início à festa a partir das 22 horas. Pouco antes da meia-noite, e a anteceder o espetáculo de fogo de artifício, há ainda uma apresentação do Coral da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A noite termina com o rapper Piruka, nome emergente do hip hop nacional.

s Kumpania Algazarra, fanfarra que mistura sons balcânicos, árabes, latinos e africanos com funk ou ska, dá início à festa a partir das 22 horas. Pouco antes da meia-noite, e a anteceder o espetáculo de fogo de artifício, há ainda uma apresentação do Coral da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A noite termina com o rapper Piruka, nome emergente do hip hop nacional.

Na Casa da Música, há concerto solidário com 200 músicos portugueses e norte-americanos em palco, dos 15 aos 18 anos. A maioria (130) vem da West Windsor Plainsboro North High School, de New Jersey, formando uma orquestra de cordas, uma banda sinfónica e um grupo vocal. As restantes 70 vozes são do grupo portuense Ensemble Vocal Pro Music. No repertório, além da música clássica ao jazz, escutar-se-ão temas da Revolução de Abril como Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, e Acordai, de Fernando Lopes Graça. Casa da Música >

Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 25 abr, qui 19h > €10 (receitas revertem a favor d