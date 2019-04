O Museu Nacional de História Natural e da Ciência em 14 imagens

No Príncipe Real, o Museu de História Nacional de História Natural e da Ciência recebe a partir deste sábado, 27, a exposição do World Press Photo 2019. Motivo para uma visita guiada a um dos mais extraordinários museus de Lisboa – com um passeio (obrigatório) pelo Jardim Botânico –, no tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quarta, 24, nas bancas